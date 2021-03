Hawkeye - Piotr Adamczyk w obsadzie serialu MCU? Ten post może być potwierdzeniem

fot. Desi Kunsa

Teoria Łysego z Marvela była bardzo prawdopodobna i wszystko wskazuje na to, że właśnie okazuje się ona trafna. Sam Piotr Adamczyk potwierdził, że jest w Stanach Zjednoczonych w Atlancie, w której pracuje na planie amerykańskiego serialu. Każdy aktor podpisuje kontrakty, które zabraniają mu oficjalnie mówić otwarcie o tym angażu, ale spekulacjom nie było końca.

21 marca Piotr Adamczyk miał urodziny, więc w mediach społecznościowych wiele osób życzyło mu wszystkiego najlepszego. Tutaj właśnie wchodzi bardzo prawdopodobne potwierdzenie jego angażu. Alaqua Cox opublikowała na swoim prywatnym Instagramie zdjęcie z Adamczykiem, składając mu życzenia urodzinowe. My zobaczyliśmy ten post dzięki temu, że Adamczyk podał go dalej w swoim InstaStories. Dodatkowy materiał pokazuje, jak aktor odkrył urodzinowe życzenia na przyczepie na planie oraz na lustrze w środku. Czemu to ważne? Alaqua Cox pracuje w tym momencie w Atlancie na planie serialu Hawkeye, w którym gra postać Echo. Chyba większego potwierdzenia roli Adamczyka w serialu MCU na tym etapie nie dostaniemy.

Piotr Adamczyk na planie amerykańskiego serialu

Przeanalizowaliśmy komiks, na podstawie którego powstaje ten serial i wywnioskowaliśmy, kogo Adamczyk może w nim grać. W skrócie w serialu odegra rolę organizacja przestępcza, wśród której są bandyci z Polski i Rosji. Są to jedynie nasze spekulacje, a prawda może być zupełnie inna.

Embargo na mówienie o produkcji w jakiejkolwiek formie na pewno nadal obowiązuje Piotra Adamczyka, więc pewnie jeszcze minie dużo czasu do oficjalnego potwierdzenia jego występu. Wówczas dowiemy się, kogo tak naprawdę gra.