HBO Max - nowości na 1-15 listopada 2023. Nie tylko Czas mroku i Zakochany bez pamięci

fot. materiały prasowe

Reklama

Listopad na HBO Max zapowiada się interesująco. Na platformie pojawią się nowe filmy i seriale, które zapełnią czas podczas długich jesiennych wieczorów. Miłośnicy romansów, dramatów i historii opartych na faktach na pewno znajdą coś dla siebie. Na uwagę zasługują takie filmu, jak Zakochany bez pamięci z Jimem Carreyem, Czas mroku z oscarową rolą Gary'ego Oldmana oraz 8 Mila.

Zobaczcie poniżej, jakie nowości wśród filmów, seriali i dokumentów przygotowało HBO Max na listopad 2023.

HBO Max - seriale na 1-15 listopada

Megan Thee Stallion - Największa kłótnia w Hollywood (Megan Thee Stallion vs Tory Lanez: Five Shots) - Historia szokującej strzelaniny z udziałem Megan Thee Stallion, światowej gwiazdy muzyki.

Cisza II (The Silcence) - Bohaterowie próbują nawigować w osobistych dramatach i obowiązkach zawodowych, aby zdać sobie sprawę, że cena walki o lepsze jutro jest wysoka.

Klub Pocałunków: Przyszłość jest martwa (Teenage Kiss: The Future is Dead) - W dystopijnej Brazylii nastolatki obdarzone supermocami próbują w pełni cieszyć się okresem dojrzewania, zanim spotka ich zły los.

Rap Sh!t II - Serial autorstwa Issy Rae, który opowiada o trzech kobietach – hip-hopowym duecie i ich menadżerce – próbujących zaistnieć na muzycznej scenie.

fot. materiały prasowe

HBO Max - filmy na 1-15 listopada

Fairplay - Nastolatek, pracownik w średnim wieku i menadżer wyższego szczebla u schyłku kariery. Trzy postacie, które próbują coś sobie udowodnić.

Pierwsza randka (First Date) - Niedawno owdowiała rolniczka nie chce, aby jej córka wróciła do miasta i pozostawiła ją samą sobie. Postanawia więc działać.

Miara (Scale) - W miarę jak pogłębia się jego uzależnienie od narkotyków, Will stara się rozwikłać sekwencję wydarzeń, które doprowadziły go do trudnej sytuacji.

Dynastia wypieków (Tha Cake Dynasty) - Kiedy rodzinna fabryka ciastek staje na skraju bankructwa, jej szef podejmuje desperacką próbę ratowania firmy.

Rytuał (Rites) - Dwunastoletni Michał urodził się z rozszczepioną wargą i czuje się z tego powodu wyrzutkiem. Jego jedyny przyjaciel Ondra przekonuje go, aby dołączył do ulicznego gangu, aby w końcu uwolnić się od etykietki outsidera.

Mack i Rita (Mack and Rita) - Sfrustrowana pisarka i influencerka w magiczny sposób przekształca się w swoje przyszłe ja: „Ciotkę Ritę”.

Kochasz mnie? (Do You Love Me?) - 17-letnia Kira wkracza w dorosłe życie w tym samym momencie, w którym Ukraina wychodzi z sowieckiej niewoli i mierzy się z nieznanym.

Batman. Zagłada Gotham (Batman: The Doom that Came to Gotham) - Historia na podstawie miniserii komiksów autorstwa Mike'a Mignoli, która jest połączeniem świata Batmana i kosmicznego horroru H.P. Lovecrafta.

Zakochany bez pamięci (Eternal Sunshine of the Spotless Mind) - Joel i Clementine postanawiają się rozstać. Mimo że ich romans był bardzo namiętny, nie umieli być razem, nie potrafili się do siebie dopasować. Niedługo potem Joel dowiaduje się, że była ukochana poddała się pewnemu eksperymentowi.

Mandy - Radosne życie pary w odosobnionym lesie zostaje brutalnie zniszczone przez kult hipisów i ich popleczników-demonów, wpędzając mężczyznę w szał zemsty.

7500 - Drugi pilot stara się uratować życie pasażerów i załogi po tym, jak grupa terrorystów szturmuje kokpit samolotu w drodze z Berlina do Paryża.

Exodus - Zawodowy przemytnik ludzi niechętnie ratuje 12-letnią dziewczynkę, której cała rodzina zaginęła podczas wojny w Syrii.

Chora na siebie (Sick of Myself) - Signe podejmuje desperacką i autodestrukcyjną próbę odzyskania swojej pozycji, gdy jej chłopak zyskuje sławę jako współczesny artysta.

Zły omen (The Harbinger) - Monique opuszcza kwarantannę podczas pandemii Covid-19, aby pomóc przyjaciółce, która cierpi na – jak się później dowiaduje – zaraźliwe koszmary.

W ulu (The Hive) - Marion, Claire i Louise zmagają się z codziennym wyzwaniami, jakie stawia przed nimi ich matka, która cierpi na chorobę afektywną dwubiegunową.

Daliland (Dali Land) - Seria retrospekcji przedstawia historię miłości Daliego i Gali. Przez romantyczną perspektywę Dali opowiada swojemu asystentowi o swojej młodości.

Z zimną krwią (In Cold Blood) - Oparty na bestsellerze Trumana Capote'a film opowiada o morderstwie całej rodziny z 1959 roku, dokonanym przez dwóch drobnych przestępców.

Na nabrzeżach (On the Waterfront) - Były bokser, który jest dokerem w New Jersey, stara się przeciwstawić swoim skorumpowanym szefom, w tym swojemu starszemu bratu.

Obława (The Chase) - Mieszkańcy małego teksańskiego miasteczka wpadają w panikę, gdy miejscowy złoczyńca ucieka z więzienia. Film w gwiazdorskiej obsadzie.

Fifi (Spare Keys) - 15-letnia Sophie postanawia skorzystać z opustoszałego latem domu swojej bogatej przyjaciółki, ale wpada na jej starszego brata.

Świąteczna iskra (A Christmas Spark) - Niedawno owdowiała Molly straciła radość życia. Kiedy jednak odwiedza córkę w Boże Narodzenie, jej podejście do rzeczywistości bardzo się zmienia.

Szkoła jest nasza (School Society) - Virginie jest nową nauczycielką matematyki w gimnazjum. Kiedy jej koledzy decydują się na strajk, ona proponuje, że zaopiekuje się uczniami.

Tajemniczy prezent (The Search for Secret Santa) - Młoda reporterka próbuje odkryć tajemnicę dawno zaginionego, niedostarczonego prezentu przed Świętami Bożego Narodzenia.

8 mila (8 Mile) - Żyjący na przedmieściach Detroit bohater stara się za pomocą muzyki wywalczyć dla siebie lepszą przyszłość.

Czas mroku (Darkest Hour) - Film biograficzny przedstawiający jedną z najważniejszych postaci XX wieku, Winstona Churchilla, który zjednoczył swój naród przeciwko Hitlerowi.

Liga Sprawiedliwości x RWBY: Superbohaterowie i Łowcy cz. 1 (Justice League x RWBY: Super Heroes and Huntsmen Part One) - Superman i gang jako nastolatkowie trafiają do nieznanego świata Vale i muszą współpracować z ekipą RWBY, aby znaleźć drogę powrotną do domu.

Maggie - Mężczyzna podejmuje ekstremalne kroki, aby chronić swoją córkę Maggie, która po ataku zombie powoli zmienia się w kanibala.

Węgiel (Charcoal) - Brazylijskie małżeństwo dostaje szansę na wyrwanie się z biedy, gdy podejrzana pielęgniarka oferuje im diabelski układ.

Ja, Nina (Lucky Girl) - Nina jest młodą i odnoszącą sukcesy gwiazdą telewizyjną. Ma w życiu wszystko aż do czasu gdy odkrywa, że jest chora na raka.

Wilczy klan (Wolfkin) - Zaniepokojona agresywnym zachowaniem syna samotna matka odwiedza w Luksemburgu rodzinę jego ojca w poszukiwaniu odpowiedzi.

Długi bieg (Jailbird) - Dla młodego Giacinto więzienie jest jak dom, ponieważ urodził się tam i spędził z matką całe swoje dotychczasowe życie.

HBO Max - dokumenty na 1-15 listopada

Cena prawdy (The Price of Truth) - Dokumentalna historia człowieka, który ryzykuje wszystko, aby zachować wolność słowa w Rosji.

fot. channel4.com // Cena prawdy

Listopadowe nowości w HBO Max dzień po dniu (1 - 15 listopada)

1 listopada

Fairplay

Pierwsza randka

Miara

Dynastia wypieków

Rytuał

2 listopada

Mack i Rita

Kochasz mnie?

Cena prawdy

3 listopada

Na planie XX, odc. 44

Doom Patrol IV, odc. 11

Zimowy monarcha, odc. 6

Batman. Zagłada Gotham

Zakochany bez pamięci

Mandy

7500

Exodus

Chora na siebie

Zły omen

W ulu

Daliland

4 listopada

CN Stories II, odc. 1 - 10

6 listopada

Pozłacany wiek II, odc. 2

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem X, odc. 16

Rick i Morty VII, odc. 4

30 srebrników II, odc. 3

Z zimną krwią

Na nabrzeżach

Obława

The Wild One

8 listopada

Megan Thee Stallion - Największa kłótnia w Hollywood, odc. 1 - 2

Fifi

Wstań i krzycz: Piosenki z filadelfijskiego liceum

9 listopada

Cisza II, odc. 1 - 6

Klub Pocałunków: Przyszłość jest martwa, odc. 1 - 8

Rap Sh!t II, odc. 1 - 2

Świąteczna iskra

Szkoła jest nasza

Tajemniczy prezent

10 listopada

Na planie XX, odc. 45

Doom Patrol IV, odc. 12

Zimowy monarcha, odc. VII

8 mila

Czas mroku

Liga Sprawiedliwości x RWBY: Superbohaterowie i Łowcy cz. 1

Maggie

Węgiel

Ja, Nina

Wilczy klan

11 listopada

Toad & Friends, odc. 1 - 13

12 listopada

Albert Brooks: W obronie mojego życia

13 listopada

Pozłacany wiek II, odc. 3

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Olivere X, odc. 17

Rick i Morty VII, odc. 5

30 srebrników II, odc. 4

14 listopada

Miłość wygrała, odc. 1

15 listopada

Długi bieg

Cena wolności