HBO Max - nowości na 16-31 października 2025. To: Witajcie w Derry i 3. sezon Odwilży

Druga połowa października zapowiada się ekscytująco na HBO Max. Z 3. sezonem powraca chwalony polski serial Odwilż, w którym zobaczymy ponownie Katarzynę Wajdę. Akcja rozgrywa się rok po wydarzeniach z drugiej serii. Ponadto na platformie zadebiutuje wyczekiwany To: Witajcie w Derry, który jest prequelem dla filmów To (2017) i To: Rozdział 2 (2019).
Poniżej lista wybranych nowości oraz rozpiska dzień po dniu.
HBO Max - seriale i programy na 16-31 października
Odwilż III - Policja w Szczecinie trafia na trop handlarzy fentanylem. Narkotyk szybko dociera do lokalnych szkół.
Vivant - Nogi trafia do republiki Balka po 13 mld jenów. Po zamachu zostaje podejrzanym. Czy zdoła odzyskać pieniądze i ujść z życiem?
La Grande Maison Tokyo - Natsuki Obana, dumny szef kuchni w Paryżu, walczy o trzecią gwiazdkę Michelin, która wciąż wymyka mu się z rąk.
Love is for the Dogs - Kai i Aiko łączy miłość ich psów. Gdy tajemniczy Soha chce przejąć Shoguna, który odziedziczył fortunę, zaczyna się walka.
Ignite - Ryo Uzaki marzy o zostaniu prawnikiem po tragicznej śmierci ojca. Zatrudnia się w kancelarii Peace Law Office, ale szybko napotyka trudności.
Mr. Mikami's Classroom - Mikami trafia do elity ministerstwa, by wspierać krytyczne myślenie, lecz szybko odkrywa, że system broni głównie samego siebie.
True Beauty - Reika ukrywa swoją twarz pod makijażem. Dwaj chłopcy zakochują się w jej wizerunku, ale sekret grozi zniszczeniem wszystkiego.
Light of My Lion - Bracia Hiroto i Michito opiekują się siostrzeńcem Lionem, który pojawia się niespodziewanie. W tle kryje się tajemnica ich zaginionej siostry.
Baby Assassins Everyday! - Chisato i Mahiro to zabójczynie na zlecenie, udające zwykłe dziewczyny i pracujące dorywczo, by ukryć swoją prawdziwą tożsamość.
Who Saw the Peacock Dance in the Jungle? - Po śmierci ojca Komugi odkrywa list z tajemniczym nazwiskiem. Z pomocą prawnika rusza tropem szokującej prawdy o swojej przeszłości.
Please Die My Beloved - Yurika żartuje, że zabiła męża. Gdy mąż Mayu znika, ona widzi w tym szansę na nowe życie - bez ciężaru małżeństwa.
Kameralny wieczór z Adamem Pallym (An Intimate Evening With Adam Pally) - Połączenie stand-upu, dokumentu i rockowego koncertu - Adam Pally igra z prawdą i gitarą w niepowtarzalnym show.
Ha, ha, głupole (HAHA, You Clowns) - Dołącz do chłopaków z rodziny Campbell – trzech kochających nastolatków i ich czułego, pełnego serca taty.
Ja, Jack Wright (I, Jack Wright) - Śmierć w rodzinie. Szokujący testament. Morderca w rodzinnych szeregach? Dramat z udziałem Johna Simma i Nikki Amuki-Bird.
To: Witajcie w Derry (It: Welcome to Derry) - Serial cofa się do 1962 roku, by prześledzić początki morderczego, zmiennokształtnego bytu znanego jako klaun Pennywise.
HBO Max - filmy na 16-31 października
Jak zostałam perliczką (On Becoming a Guinea Fowl) - W trakcie przygotowań do pogrzebu wuja, Shula wraz z kuzynkami odkrywa głęboko skrywane tajemnice swojej zambijskiej rodziny.
Wyspa psów (Isle of Dogs) - Wes Anderson prezentuje animację o chłopcu, który szuka swojego czworonożnego przyjaciela.
Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun (The French Dispatch) - Film ożywia zbiór opowieści z ostatniego numeru amerykańskiego magazynu w fikcyjnym francuskim mieście XX wieku.
Wrota do piekieł (Drag Me to Hell) - Mloda kobieta zostaje opętana przez nadprzyrodzone moce.
Annabelle wraca do domu (Anebelle Comes Home) - Diaboliczna i żądna krwi lalka Annabelle powraca w poszukiwaniu nowych ofiar. Kontynuacja kinowego hitu.
Annabelle: Narodziny zła (Annabelle: Creation) - Małżeństwo, które kilkanaście lat wcześniej straciło córkę, przyjmuje do swojego pełnego tajemnic domu zakonnicę i grupę sierot.
Annabelle - W życiu oczekujących narodzin pierwszego dziecka małżonków pojawia się tajemnicza porcelanowa lalka, która przyciąga zło.
The Last Showgirl - Po nagłym zakończeniu spektaklu, który trwał nieprzerwanie przez 30 lat, charyzmatyczna tancerka staje przed życiowym wyzwaniem.
Diva Futura - Prawdziwa historia ambitnych kobiet z agencji porno, które łamią stereotypy i odzyskują wolność, siłę oraz godność.
La Grande Maison Tokyo Special - Po pandemii Rinko walczy o utrzymanie restauracji. Słyszy plotki o powrocie Obany i postanawia wskrzesić Grand Maison Tokyo.
Big Short - Oparta na faktach historia czterech outsiderów, którzy widzieli to, czego wielkie banki, media i rządy zdawały się nie dostrzegać – globalnego upadku gospodarki.
Mikado - Van Mikado i Laetitii się psuje. Rodzina musi zamieszkać w domu, co wystawia ich alternatywny styl życia na próbę.
Ambulans (Ambulance) - Yahya Abdul-Mateen II i Jake Gyllenhaal wcielają się w role dwóch braci, którzy porywają karetkę, kiedy ich napad kończy się fiaskiem.
Charlie (The Perks of Being a Wallflower) - Charlie czuje się outsiderem już przed liceum. Gdy poznaje Sam i Patricka, odkrywa, że warto czasem wyłamać się ze schematów.
Między nami bliźniętami (The Skeleton Twins) - Kristen Wiig oraz Bill Hader jako rodzeństwo, które po latach nieporozumień próbuje odbudować swoją relację.
Mizerykordia (Misericordia) - Arturo dorasta w przemocy, wychowany przez prostytutki. Jego wyjątkowe spojrzenie daje mu nadzieję w brutalnym świecie Contrady Tuono.
Everest - Oparte na faktach kino przywołujące dramatyczne wydarzenia, jakie rozegrały się w maju 1996 roku na szczycie Mount Everest.
Dla niej wszystko (The Next Three Days) - Życie Johna rozpada się, gdy jego żona trafia do więzienia za morderstwo. Po trzech latach planuje jej ucieczkę.
Królowa ringu (Queen of the Ring) - Prawdziwa historia Mildred Burke - pionierki wrestlingu i samotnej matki, która pokonała wszelkie przeciwności na swojej drodze.
Challengers - Tashi, była mistrzyni tenisa, pomaga mężowi wrócić na szczyt, ale jej plan niespodziewanie wymyka się spod kontroli.
Dziki diament (Wild Diamond) - 19-letnia dziewczyna mieszkająca z matką i siostrą na południu Francji, marzy o pięknie i sławie. Wierzy, że reality show jest dla niej szansą.
Cóż za piękny dzień (A Beatiful Day in the Neighborhood) - Oparta na faktach opowieść o przyjaźni dziennikarza Toma Junoda i Freda Rogersa, twórcy i gospodarza popularnego programu telewizyjnego dla dzieci.
Marsjanin (The Martian) - Podczas misji na Marsie astronauta zostaje uznany za zmarłego. On jednak przeżył i musi znaleźć sposób, by dać znać Ziemi, że żyje.
Negocjator (Negotiator) - Agent włoskich służb Nicola Calipari ryzykuje życie, by uratować dziennikarkę Giulianę Sgrenę, porwaną w Iraku przez terrorystów.
Lista (The List) - Chłopak Abby zdradza ją z celebrytką, a ona sama rusza do Los Angeles, by zdobyć kogoś ze swojej listy. Wszystko komplikuje jednak pewien barman.
Małe kobietki (Little Women) - Najnowsza ekranizacja klasycznej powieści Louisy May Alcott w reżyserii Grety Gerwig. Deszcz nagród i gwiazdorska obsada.
Bez wiatru (Windless) - Kaloyan wraca do Bułgarii po latach, by sprzedać mieszkanie zmarłego ojca. Sytuacja niespodziewanie przeradza się w podróż ku samopoznaniu.
HBO Max - dokumenty na 16-31 października
Sir Alex Ferguson: Never Give In - Dokument przedstawia portret życia jednego z najwybitniejszych menedżerów w historii futbolu: Sir Alexa Fergusona.
Uzbrojony tylko w kamerę: Życie i śmierć Brenta Renauda (Armed Only With Camera: The Life And Death Of Brent Renaud) - Intymny portret dokumentalisty Brenta Renauda - pierwszego amerykańskiego dziennikarza, który zginął podczas relacjonowania wojny w Ukrainie.
Wojny gangów: Ulica dilerów (Gang War: Pusher Street) - Historia ulicy, która stała się centrum duńskiej przestępczości narkotykowej – opowiedziana przez jej uczestników i przeciwników.
Nasz doktor (Country Doctor) - Opowieść o wzlotach i upadkach pracy lekarza na prowincji oraz walce o utrzymanie praktyki mimo rosnących trudności.
Październikowe nowości w serwisie HBO Max dzień po dniu (16 – 31 października)
16 października
In the Eye of the Storm II, odc. 1-6
90 Day Fiance: The Other Wat VII, odc. 1
Neuilly-Poissy
17 października
Odwilż III, odc. 1
A Killer Among Friends, odc. 1-6
Until I Destroyed My Husband’s Other Family, odc. 1
Vivant, odc. 1-10
La Grande Maison Tokyo, odc. 1-11
Love is for the Dogs, odc. 1-10
Ignite, odc. 1-11
Mr. Mikami's Classroom, odc. 1-10
True Beauty, odc. 1-2
Light of My Lion, odc. 1-11
Baby Assassins Everyday!, odc. 1-12
Who Saw the Peacock Dance in the Jungle?, odc. 1-10
Please Die My Beloved, odc. 1-12
Jak zostałam perliczką
Wyspa psów
Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun
Annabelle wraca do domu
Annabelle: Narodziny zła
Annabelle
The Last Showgirl
Diva Futura
La Grande Maison Tokyo Special
18 października
Dom dla psa VI, odc. 1-9
Sir Alex Ferguson: Never Give In
Mikado
Kameralny wieczór z Adamem Pallym
19 października
Ambulans
Charlie
20 października
Ha, ha, głupole, odc. 1
Między nami bliźniętami
Mizerykordia
21 października
1000-LB Roomies, odc. 1-6
22 października
Georgie i Mandy wzięli ślub II, odc. 1
Uzbrojony tylko w kamerę: Życie i śmierć Brenta Renauda
23 października
Ja, Jack Wright, odc. 1-6
Big Short
Everest
Królowa ringu
24 października
Wojny gangów: Ulica dilerów, odc. 1
Challengers
Dziki diament
25 października
Cóż za piękny dzień
Marsjanin
Life
27 października
To: Witajcie w Derry, odc. 1
Tiny Toons Looniversity II, odc. 1
Negocjator
Ninjago Legends: Monstrosity
28 października
Welcome to Plathville VII, odc. 1-11
29 października
Nasz doktor
30 października
Gold Rush: Mine Rescue With Freddy & Juan V, odc. 1-8
Lista
Małe kobietki
31 października
Bez wiatru
Źródło: HBO Max