HBO Max - nowości na 16-31 października 2025. To: Witajcie w Derry i 3. sezon Odwilży

Druga połowa października zapowiada się ekscytująco na HBO Max. Z 3. sezonem powraca chwalony polski serial Odwilż, w którym zobaczymy ponownie Katarzynę Wajdę. Akcja rozgrywa się rok po wydarzeniach z drugiej serii. Ponadto na platformie zadebiutuje wyczekiwany To: Witajcie w Derry, który jest prequelem dla filmów To (2017) i To: Rozdział 2 (2019).

Poniżej lista wybranych nowości oraz rozpiska dzień po dniu.

HBO Max - seriale i programy na 16-31 października

Odwilż III - Policja w Szczecinie trafia na trop handlarzy fentanylem. Narkotyk szybko dociera do lokalnych szkół.

Vivant - Nogi trafia do republiki Balka po 13 mld jenów. Po zamachu zostaje podejrzanym. Czy zdoła odzyskać pieniądze i ujść z życiem?

La Grande Maison Tokyo - Natsuki Obana, dumny szef kuchni w Paryżu, walczy o trzecią gwiazdkę Michelin, która wciąż wymyka mu się z rąk.

Love is for the Dogs - Kai i Aiko łączy miłość ich psów. Gdy tajemniczy Soha chce przejąć Shoguna, który odziedziczył fortunę, zaczyna się walka.

Ignite - Ryo Uzaki marzy o zostaniu prawnikiem po tragicznej śmierci ojca. Zatrudnia się w kancelarii Peace Law Office, ale szybko napotyka trudności.

Mr. Mikami's Classroom - Mikami trafia do elity ministerstwa, by wspierać krytyczne myślenie, lecz szybko odkrywa, że system broni głównie samego siebie.

True Beauty - Reika ukrywa swoją twarz pod makijażem. Dwaj chłopcy zakochują się w jej wizerunku, ale sekret grozi zniszczeniem wszystkiego.

Light of My Lion - Bracia Hiroto i Michito opiekują się siostrzeńcem Lionem, który pojawia się niespodziewanie. W tle kryje się tajemnica ich zaginionej siostry.

Baby Assassins Everyday! - Chisato i Mahiro to zabójczynie na zlecenie, udające zwykłe dziewczyny i pracujące dorywczo, by ukryć swoją prawdziwą tożsamość.

Who Saw the Peacock Dance in the Jungle? - Po śmierci ojca Komugi odkrywa list z tajemniczym nazwiskiem. Z pomocą prawnika rusza tropem szokującej prawdy o swojej przeszłości.

Please Die My Beloved - Yurika żartuje, że zabiła męża. Gdy mąż Mayu znika, ona widzi w tym szansę na nowe życie - bez ciężaru małżeństwa.

Kameralny wieczór z Adamem Pallym (An Intimate Evening With Adam Pally) - Połączenie stand-upu, dokumentu i rockowego koncertu - Adam Pally igra z prawdą i gitarą w niepowtarzalnym show.

Ha, ha, głupole (HAHA, You Clowns) - Dołącz do chłopaków z rodziny Campbell – trzech kochających nastolatków i ich czułego, pełnego serca taty.

Ja, Jack Wright (I, Jack Wright) - Śmierć w rodzinie. Szokujący testament. Morderca w rodzinnych szeregach? Dramat z udziałem Johna Simma i Nikki Amuki-Bird.

To: Witajcie w Derry (It: Welcome to Derry) - Serial cofa się do 1962 roku, by prześledzić początki morderczego, zmiennokształtnego bytu znanego jako klaun Pennywise.

HBO Max - filmy na 16-31 października

Jak zostałam perliczką (On Becoming a Guinea Fowl) - W trakcie przygotowań do pogrzebu wuja, Shula wraz z kuzynkami odkrywa głęboko skrywane tajemnice swojej zambijskiej rodziny.

Wyspa psów (Isle of Dogs) - Wes Anderson prezentuje animację o chłopcu, który szuka swojego czworonożnego przyjaciela.

Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun (The French Dispatch) - Film ożywia zbiór opowieści z ostatniego numeru amerykańskiego magazynu w fikcyjnym francuskim mieście XX wieku.

Wrota do piekieł (Drag Me to Hell) - Mloda kobieta zostaje opętana przez nadprzyrodzone moce.

Annabelle wraca do domu (Anebelle Comes Home) - Diaboliczna i żądna krwi lalka Annabelle powraca w poszukiwaniu nowych ofiar. Kontynuacja kinowego hitu.

Annabelle: Narodziny zła (Annabelle: Creation) - Małżeństwo, które kilkanaście lat wcześniej straciło córkę, przyjmuje do swojego pełnego tajemnic domu zakonnicę i grupę sierot.

Annabelle - W życiu oczekujących narodzin pierwszego dziecka małżonków pojawia się tajemnicza porcelanowa lalka, która przyciąga zło.

The Last Showgirl - Po nagłym zakończeniu spektaklu, który trwał nieprzerwanie przez 30 lat, charyzmatyczna tancerka staje przed życiowym wyzwaniem.

Diva Futura - Prawdziwa historia ambitnych kobiet z agencji porno, które łamią stereotypy i odzyskują wolność, siłę oraz godność.

La Grande Maison Tokyo Special - Po pandemii Rinko walczy o utrzymanie restauracji. Słyszy plotki o powrocie Obany i postanawia wskrzesić Grand Maison Tokyo.

Big Short - Oparta na faktach historia czterech outsiderów, którzy widzieli to, czego wielkie banki, media i rządy zdawały się nie dostrzegać – globalnego upadku gospodarki.

Mikado - Van Mikado i Laetitii się psuje. Rodzina musi zamieszkać w domu, co wystawia ich alternatywny styl życia na próbę.

Ambulans (Ambulance) - Yahya Abdul-Mateen II i Jake Gyllenhaal wcielają się w role dwóch braci, którzy porywają karetkę, kiedy ich napad kończy się fiaskiem.

Charlie (The Perks of Being a Wallflower) - Charlie czuje się outsiderem już przed liceum. Gdy poznaje Sam i Patricka, odkrywa, że warto czasem wyłamać się ze schematów.

Między nami bliźniętami (The Skeleton Twins) - Kristen Wiig oraz Bill Hader jako rodzeństwo, które po latach nieporozumień próbuje odbudować swoją relację.

Mizerykordia (Misericordia) - Arturo dorasta w przemocy, wychowany przez prostytutki. Jego wyjątkowe spojrzenie daje mu nadzieję w brutalnym świecie Contrady Tuono.

Everest - Oparte na faktach kino przywołujące dramatyczne wydarzenia, jakie rozegrały się w maju 1996 roku na szczycie Mount Everest.

Dla niej wszystko (The Next Three Days) - Życie Johna rozpada się, gdy jego żona trafia do więzienia za morderstwo. Po trzech latach planuje jej ucieczkę.

Królowa ringu (Queen of the Ring) - Prawdziwa historia Mildred Burke - pionierki wrestlingu i samotnej matki, która pokonała wszelkie przeciwności na swojej drodze.

Challengers - Tashi, była mistrzyni tenisa, pomaga mężowi wrócić na szczyt, ale jej plan niespodziewanie wymyka się spod kontroli.

Dziki diament (Wild Diamond) - 19-letnia dziewczyna mieszkająca z matką i siostrą na południu Francji, marzy o pięknie i sławie. Wierzy, że reality show jest dla niej szansą.

Cóż za piękny dzień (A Beatiful Day in the Neighborhood) - Oparta na faktach opowieść o przyjaźni dziennikarza Toma Junoda i Freda Rogersa, twórcy i gospodarza popularnego programu telewizyjnego dla dzieci.

Marsjanin (The Martian) - Podczas misji na Marsie astronauta zostaje uznany za zmarłego. On jednak przeżył i musi znaleźć sposób, by dać znać Ziemi, że żyje.

Negocjator (Negotiator) - Agent włoskich służb Nicola Calipari ryzykuje życie, by uratować dziennikarkę Giulianę Sgrenę, porwaną w Iraku przez terrorystów.

Lista (The List) - Chłopak Abby zdradza ją z celebrytką, a ona sama rusza do Los Angeles, by zdobyć kogoś ze swojej listy. Wszystko komplikuje jednak pewien barman.

Małe kobietki (Little Women) - Najnowsza ekranizacja klasycznej powieści Louisy May Alcott w reżyserii Grety Gerwig. Deszcz nagród i gwiazdorska obsada.

Bez wiatru (Windless) - Kaloyan wraca do Bułgarii po latach, by sprzedać mieszkanie zmarłego ojca. Sytuacja niespodziewanie przeradza się w podróż ku samopoznaniu.

HBO Max - dokumenty na 16-31 października

Sir Alex Ferguson: Never Give In - Dokument przedstawia portret życia jednego z najwybitniejszych menedżerów w historii futbolu: Sir Alexa Fergusona.

Uzbrojony tylko w kamerę: Życie i śmierć Brenta Renauda (Armed Only With Camera: The Life And Death Of Brent Renaud) - Intymny portret dokumentalisty Brenta Renauda - pierwszego amerykańskiego dziennikarza, który zginął podczas relacjonowania wojny w Ukrainie.

Wojny gangów: Ulica dilerów (Gang War: Pusher Street) - Historia ulicy, która stała się centrum duńskiej przestępczości narkotykowej – opowiedziana przez jej uczestników i przeciwników.

Nasz doktor (Country Doctor) - Opowieść o wzlotach i upadkach pracy lekarza na prowincji oraz walce o utrzymanie praktyki mimo rosnących trudności.

Październikowe nowości w serwisie HBO Max dzień po dniu (16 – 31 października)

16 października

In the Eye of the Storm II, odc. 1-6

90 Day Fiance: The Other Wat VII, odc. 1

Neuilly-Poissy

17 października

Odwilż III, odc. 1

A Killer Among Friends, odc. 1-6

Until I Destroyed My Husband’s Other Family, odc. 1

Vivant, odc. 1-10

La Grande Maison Tokyo, odc. 1-11

Love is for the Dogs, odc. 1-10

Ignite, odc. 1-11

Mr. Mikami's Classroom, odc. 1-10

True Beauty, odc. 1-2

Light of My Lion, odc. 1-11

Baby Assassins Everyday!, odc. 1-12

Who Saw the Peacock Dance in the Jungle?, odc. 1-10

Please Die My Beloved, odc. 1-12

Jak zostałam perliczką

Wyspa psów

Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun

Annabelle wraca do domu

Annabelle: Narodziny zła

Annabelle

The Last Showgirl

Diva Futura

La Grande Maison Tokyo Special

18 października

Dom dla psa VI, odc. 1-9

Sir Alex Ferguson: Never Give In

Mikado

Kameralny wieczór z Adamem Pallym

19 października

Ambulans

Charlie

20 października

Ha, ha, głupole, odc. 1

Między nami bliźniętami

Mizerykordia

21 października

1000-LB Roomies, odc. 1-6

22 października

Georgie i Mandy wzięli ślub II, odc. 1

Uzbrojony tylko w kamerę: Życie i śmierć Brenta Renauda

23 października

Ja, Jack Wright, odc. 1-6

Big Short

Everest

Królowa ringu

24 października

Wojny gangów: Ulica dilerów, odc. 1

Challengers

Dziki diament

25 października

Cóż za piękny dzień

Marsjanin

Life

27 października

To: Witajcie w Derry, odc. 1

Tiny Toons Looniversity II, odc. 1

Negocjator

Ninjago Legends: Monstrosity

28 października

Welcome to Plathville VII, odc. 1-11

29 października

Nasz doktor

30 października

Gold Rush: Mine Rescue With Freddy & Juan V, odc. 1-8

Lista

Małe kobietki

31 października

Bez wiatru