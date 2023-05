Henry Cavill w kolejnym filmie akcji Guya Ritchiego. Kogo zagra?

fot. Warner Bros.

Kolejny projekt w reżyserii Guya Ritchiego to wysokobudżetowy film akcji. Główne role mają zagrać Henry Cavill, Jake Gyllenhaal oraz Eiza González. Na tę chwilę film nie ma jeszcze tytułu. Jest sprzedawany na targach w Cannes, na których takim sposobem zorganizuje się jego budżet.

Henry Cavill znów z Guyem Ritchiem

Dziennikarz Deadline donosi jednak, że film ma zawierać charakterystyczne poczucie humoru reżysera. Historia skupić się ma na dwóch komandosach, którzy muszą zaplanować ucieczkę wysoko postawionej negocjatorki. Dodatkowe szczegóły fabuły i kontekst tych wydarzeń nie są znane.

Będzie to już trzeci film, w którym Ritchie pracuje z Henrym Cavillem. Wcześniej razem stworzyli Kryptonim U.N.C.L.E. i niedawno zakończyli prace na planie The Ministry of Ungentlemanly Warfare. Filmowiec też dopiero co pracował z Gyllenhaalem przy The Covenant.

Prace na planie nowego filmu ruszą latem 2023 roku w Hiszpanii. Ritchie jest też autorem scenariusza i będzie również producentem.

Data premiery widowiska nie została jeszcze ustalona.