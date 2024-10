Joaquin Phoenix mógł zagrać Jokera już w Mrocznym Rycerzu. Były rozmowy z Nolanem

Warner Bros.

Mówisz Mroczny Rycerz, myślisz: Heath Ledger - pośmiertnie nagrodzony Oscarem występ w roli Jokera z całą pewnością zapisał się złotymi zgłoskami w historii kina. Jak się jednak teraz okazuje, w Księcia Zbrodni w filmie Christophera Nolana mógł wcielić się nie kto inny jak... Joaquin Phoenix. Aktor wyjawił tę zaskakującą informację w programie Tetragrammaton with Rick Rubin.

Co więcej, w tej sprawie miały nawet odbyć się rozmowy z samym reżyserem. Jak mówi Phoenix:

Pamiętam, że rozmawiałem z Chrisem Nolanem o Mrocznym Rycerzu i z jakiegoś powodu to się nie wydarzyło. Nie byłem wtedy gotowy. To jeden z tych momentów, kiedy myślisz sobie: "Co mnie powstrzymuje przez zrobieniem tego?". I to nie ma związku ze mną. Chodzi o coś innego, istnieje inna osoba, która to zrobi. Nie wyobrażam sobie, jakby to się potoczyło, gdyby na ekranie nie pojawił się Heath Ledger.

Laureat Oscara dodał, że nie pamięta już, czy to Nolan przyszedł do niego z propozycją roli Jokera mówiąc: "Tak, zdecydowanie to ty jesteś osobą, której szukam", ani jaki był kontekst tej rozmowy. Jest jednak pewny, że ta dyskusja się odbyła, a on sam poczuł, że albo nie może przyjąć propozycji, albo reżyser ostatecznie dał mu do zrozumienia, iż jednak jako Księcia Zbrodni woli obsadzić kogoś innego.

Przypomnijmy, że jakiś czas temu w sieci pojawiły się informacje na temat planowanego zakończenia Jokera z 2019 roku - postać Phoenixa miała w finale "narysować" sobie na twarzy uśmiech, podobnie jak zrobiła to wersja Ledgera w Mrocznym Rycerzu. To Nolan był człowiekiem, który próbował odwieść Todda Phillipsa i Warner Bros. od tego pomysłu.

