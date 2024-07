Henry Cavill jako Clark Kent. Snyder pokazuje NIGDY wcześniej niepublikowane zdjęcie

fot. materiały prasowe

Reklama

Zack Snyder przez wiele lat był związany z kinowym uniwersum DCEU. W jego ramach wyreżyserował takie filmy jak Liga Sprawiedliwości, Batman v Superman: Świt sprawiedliwości i Człowiek ze stali, w których Henry Cavill grał Clarka Kenta. Choć jego drogi z franczyzą ostatecznie się rozeszły, a sama marka odcięła się od przeszłości i zaczyna budować swoje uniwersum od nowa pod czujnym okiem Jamesa Gunna i Petera Safrana, to filmowiec postanowił właśnie teraz pokazać w swoich mediach społecznościowych NIGDY wcześniej niepublikowane zdjęcie aktora w tej roli. Możecie zobaczyć je poniżej.

Henry Cavill jako Clark Kent - nowe zdjęcie

Zdjęcie przedstawia Henry'ego Cavilla w roli Clarka Kenta i pochodzi z samych początków jego kariery w DCEU, gdy grany przez niego bohater pracował w barze.

To pojawiło się na mojej osi czasu.

ROZWIŃ ▼

Kto zastąpi Henry'ego Cavilla w roli Supermana?

Choć Henry Cavill miał powrócić do roli Supermana, o czym świadczyło jego cameo w filmie Black Adam, to gdy James Gunn i Peter Safran objęli rządy nad kinowym uniwersum DC, nowi włodarze postanowili zrestartować franczyzę. W związku z tym niemal całkowicie odcięli się od starego dorobku marki i postanowili znaleźć nowych aktorów. Ta decyzja wywołała bardzo emocjonalne reakcje w związku z tym, że wielu fanów przywiązało się już do starej obsady. Ostatecznie rolę Supermana w DCU dostał David Corenswet, a film z jego udziałem wejdzie do kin już w 2025 roku.

Na początku największe emocje wywoływała sylwetka Davida Corensweta - wiele osób sądziło, że jest za mało umięśniony do roli Supermana. Aktor jednak zaczął ćwiczyć i w internecie szybko zaczęły się pojawiać zdjęcia z jego metamorfozy. Możecie przyjrzeć się poniżej, jak teraz wygląda gwiazdor. Trzy ostatnie slajdy pokazują go także już w przebraniu Clarka Kenta/Supermana.

David Corenswet na nowych zdjęciach