House of the Dragon - nowe nazwiska w obsadzie spin-offa Gry o tron

materiały prasowe

House of the Dragon to szykowany przez HBO spin-off kultowej Gry o tron. Portal Deadline poinformował o nowych nazwiskach w obsadzie. Do do Paddy Considine, Olivii Cooke, Matta Smitha i Emmy D'Arcy dołączają: Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best i Sonoya Mizuno.

Steve Toussaint wystąpi jako Lord Corlys, najsłynniejszy żeglarz i poszukiwacz przygód w historii Westeros. Ifans zagra postać nazwaną Otto Hightower. Opisywany jest jako namiestnik króla, który wiernie służy swojemu władcy. To on widzi największe zagrożenie dla królestwa w osobie Daemona, jako potencjalnego następcę tronu. Eve Best obsadzono jako księżniczkę Rhaenys Velaryon. Smocza jeźdźczyni i żona lorda Corlysa Velaryona. I wreszcie Mizuno, która zagra Mysarię. Kobieta ostatecznie trafia do Westeros i niespodziewanie zostaje najbardziej zaufaną sojuszniczką księcia Daemona Targaryena.

Fabuła serialu rozgrywa się setki lat przed wydarzeniami z Gry o tron i skupia się na wczesnych latach panowania rodu Targaryenów, znajdującego się w szczytowej formie. Premiera w 2022 roku.

fot. materiały prasowe