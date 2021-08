How I Met Your Father - Hulu ujawnia pełną obsadę spin-offu Jak poznałem waszą matkę

20th Century Fox Television / Bays Thomas Productions

How I Met Your Father to spin-off kultowego sitcomu Jak poznałem waszą matkę, który był emitowany na antenie CBS w latach 2005-2014. Hulu, które odpowiada za projekt ogłosiło kolejnych członków głównej obsady, którzy dołączą do potwierdzonych wcześniej Hillary Duff i Chrisa Lowella. Są to Francia Raisa, Tom Ainsley, Tien Tran oraz Suraj Sharma.

Serial powtórzy konwencję oryginału, czyli w tym wypadku główna bohaterka, Sophie, będzie opowiadać swoim dzieciom w przyszłości jak poznała ich ojca, przy tym będziemy poznawać historię kobiety oraz jej paczki przyjaciół. Lowell wcieli się w Jesse'iego, muzyka, który pracuje jako kierowca w Uberze. Raisa zagra Valentinę, ambitną, impulsywną i żądną przygód stylistkę. Ainsley sportretuje Charliego, syna brytyjskich arystokratów, aspirującego modela, który zakochał się w Valentinie i pojechał za nią do Nowego Jorku. Tran wcieli się w Ellen, adoptowaną siostrę Jesse'iego, która właśnie przeprowadziła się do Nowego Jorku z małego miasteczka po rozstaniu z żoną i nie może znaleźć swojego miejsca. Natomiast Sharma zagra Sida, współlokatora i najlepszego przyjaciela Jesse'iego, który jest właścicielem baru.

fot. materiały prasowe

Twórcami nowej produkcji są Isaac Aptekar oraz Elizabeth Berger.