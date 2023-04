How to Be A Bookie - Charlie Sheen znów z twórcą Dwóch i pół. Szczegóły serialu

fot. materiały prasowe

How to Be a Bookie jest nowym, komediowym projektem, nad którym pieczę trzyma słynny scenarzysta Chuck Lorre. Deadline donosi, że do produkcji dołączył Charlie Sheen, co jest zaskakującą informacją, zważając na dawny konflikt między mężczyznami.

Sheen i Lorre tworzyli niegdyś jeden z największych hitów komediowych, tj. sitcom Dwóch i pół. Po ośmiu udanych sezonach wokół głównej gwiazdy pojawiło się sporo kontrowersji. Charlie Sheen nie kontrolował swojego zachowania, pozwalając sobie na publiczne wygłaszanie wulgarnych komentarzy, głównie pod adresem Chucka. Nieakceptowane poczynania aktora spotkały się z szybką reakcją stacji. Niedługo po skierowaniu w stronę twórcy obelg, Charlie Sheen został usunięty z produkcji.

How to Be A Bookie - fabuła

Serial opowie o bukmacherze-weteranie walczącym o przetrwanie zbliżającej się legalizacji hazardu sportowego, ekstremalnego stylu życia oraz o wytrwanie z coraz bardziej niestabilnymi klientami, rodziną i współpracownikami.

W How to Be A Bookie w głównej roli wystąpi Sebastian Maniscalco. Obok aktora pojawią się także: Omar J. Dorsey, Jorge García, Andrea Anders, Vanessa Ferlito i Maxim Swinton. Scenariusz stworzyli Lorre oraz Nick Bakay.

Na ten moment nie jest znana data premiery.