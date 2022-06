Hugh Jackman jako Wolverine w Deadpoolu 3? To zdjęcie wystarczyło do rozpalenia spekulacji

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Twentieth Century Fox // Marvel Enterprises

Wszyscy chcą wciąż powroty Hugh Jackmana do roli Wolverine'a, by zobaczyć go na ekranie wspólnie z Deadpoolem w wykonaniu Ryana Reynoldsa. Fani mają tak wielką nadzieję, że Marvel Studios i Disney go przekonają, że nawet w tak niepozornym poście aktora, dostrzegają sugestie związane z Deadpoolem 3. Dziennikarz comicbook.com zrobił analizę i przeglądając komentarze, trudno się z nim nie zgodzić.

Hugh Jackman jako Wolverine?

Jest to o tyle kuriozalne, że post Hugh Jackmana pokazuje jedynie jego zaskoczoną minę, gdy czyta coś na telefonie. To wystarczyło, by rozpalić spekulacje. Fani od razu zaczęli analizować fotkę i wiązać ją z Deadpoolem 3. Choć tak naprawdę nie ma ku temu żadnych przesłanek. Jednocześnie jednak nie raz podobne sugestie i spekulacje się sprawdzały, więc nie jest to kompletnie nierealne.

https://twitter.com/RealHughJackman/status/1541434621354823779

Wiemy, że Hugh Jackman wielokrotnie mówił o końcu przygody z Wolverinem. Jednak już była plotka o rozmowie aktora z Marvel Studios. Nie udało się zrealizować jego powrotu w filmie Doktor Strange w multiwersum obłędu, ale niewykluczone, że jest coś na rzeczy. Donosili o tym rzetelni dziennikarze z dobrymi źródłami.

Ewentualny powrót do roli Wolverine'a może nastąpić dzięki konceptowi multiwersum. Tak jak Patrick Stewart zagrał alternatywną wersję Charlesa Xaviera, tak Hugh Jackman mógłby zrobić to samo, skoro jego oryginalna wersja zginęła w filmie Logan: Wolverine.

Na razie wszystko pozostaje w sferach plotek i spekulacji. Być może Marvel zrzuci jakąś bombę na San Diego Comic-Con 2022 w lipcu 2022. Fani na pewno będą mieć nadzieję.