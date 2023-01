Taron Egerton jako nowy Wolverine w MCU? Hugh Jackman studzi emocje

20th Century Studios

Kto wcieli się w rolę nowego Wolverine'a w MCU? To pytanie od dłuższego czasu zadają sobie wszyscy fani Kinowego Uniwersum Marvela. W ciągu ostatnich lat w tej sprawie pojawiało się mnóstwo spekulacji; jednym z najpoważniejszych kandydatów wydaje się znany z takich produkcji jak Rocketman, Kingsman: Tajne służby czy Czarny ptak, Taron Egerton. Wciąż nie wiemy jednak, kiedy i czy w ogóle Kevin Feige zdecyduje się na obsadzenie roli na nowo, zważywszy w dodatku na fakt, że w filmie Deadpool 3 Rosomaka raz jeszcze sportretuje Hugh Jackman.

Australijski aktor udzielił teraz wywiadu dla magazynu Empire, w którym został przez dziennikarza zapytany o to, co sądzi o szansach Egertona w kontekście dołączenia do MCU jako Wolverine. Jackman, który w 2016 roku pracował już ze zdobywcą Złotego Globu na planie produkcji Eddie zwany Orłem, odpowiedział:

Taron jest jednym z najbardziej utalentowanych aktorów we współczesnym kinie. Sami przekonaliście się, że zakres ról, w których można go zobaczyć, jest zdumiewający. Ale... Ale w tej sprawie musi jeszcze troszeczkę poczekać.

Amerykańskie serwisy popkulturowe biorą wypowiedź Jackmana za wyraźną sugestię, że ogłoszenie o obsadzeniu Wolverine'a w Kinowym Uniwersum Marvela nie pojawi się przed zaplanowaną na 8 listopada 2024 premierą Deadpoola 3.

Nowy Wolverine w MCU - nasze propozycje

Aidan Turner