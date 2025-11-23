Invincible - Aaron Paul rezygnuje z serialu. Powód może zaskoczyć fanów

fot. Prime Video

Aaron Paul w trzecim sezonie serialu Invincible grał postać złoczyńcy zwanego Powerplex. Jest to niestabilny emocjonalnie naukowiec, którego napędza irracjonalne pragnienie zemsty na głównym bohaterze za nieświadomą rolę, jaką odegrał w śmierci jego siostry i siostrzenicy. Ta postać będzie w 4. sezonie, ale bez udziału Aarona Paula, który zebrał dobre recenzje za swoją kreację w dubbingu.

Invincible - Aaron Paul odchodzi z obsady

Aktor podjął decyzję o rezygnacji z serialu, bo nie czuł się komfortowo z tą postacią, gdyż negatywnie wpływała na jego psychikę.

- Zrobiłem kilka odcinków i poprosili mnie, abym wrócił w kolejnym sezonie. Muszę ci powiedzieć, że jestem wielkim fanem tego serialu. Oglądałem każdy odcinek i kocham to. Praca przy nim jednak była wyczerpująca psychicznie. To było bardzo emocjonalne. Bardzo ich szanuję za tę pracę. Powerplex nie owija w bawełnę. Przechodzi trudne chwile. Jest w nim chaos. Wchodzę w skórę postaci i to była skóra, z którą nie czułem się komfortowo. Nie chciałem dalej tego robić. Wszyscy pracujący przy tym serialu są fantastyczni. Nie podobało mi się jednak to, co ta praca ze mną robiła. Nie mogłem tego kontynuować.

Nie wiadomo, kto przejmie rolę po Paulu w czwartym sezonie. Być może będzie to Matthew Rhys, bo informowano, że dołączył do obsady w nieznanej roli, ale to na razie tylko spekulacja.

Invincible - premiera 4. sezonu odbędzie się w marcu 2026 roku w Prime Video.

