Invincible - Aaron Paul rezygnuje z serialu. Powód może zaskoczyć fanów

Aaron Paul w trzecim sezonie serialu Invincible grał postać złoczyńcy zwanego Powerplex. Jest to niestabilny emocjonalnie naukowiec, którego napędza irracjonalne pragnienie zemsty na głównym bohaterze za nieświadomą rolę, jaką odegrał w śmierci jego siostry i siostrzenicy. Ta postać będzie w 4. sezonie, ale bez udziału Aarona Paula, który zebrał dobre recenzje za swoją kreację w dubbingu.
Invincible - Aaron Paul odchodzi z obsady
Aktor podjął decyzję o rezygnacji z serialu, bo nie czuł się komfortowo z tą postacią, gdyż negatywnie wpływała na jego psychikę.
Nie wiadomo, kto przejmie rolę po Paulu w czwartym sezonie. Być może będzie to Matthew Rhys, bo informowano, że dołączył do obsady w nieznanej roli, ale to na razie tylko spekulacja.
Invincible - premiera 4. sezonu odbędzie się w marcu 2026 roku w Prime Video.
