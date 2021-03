It Takes Two - nowy zwiastun przedstawia historię Cody'ego i May

EA

It Takes Two to nowa, kooperacyjna gra od Josefa Faresa, twórcy ciepło przyjętego A Way Out. Nadchodzący tytuł zaoferuję zabawę wyłącznie dla dwóch osób (zabraknie możliwości grania solo), w której gracze wcielą się w Cody'ego i May. Bohaterowie są parą, która zmaga się z kryzysem i zastanawia się nad rozwodem. Magiczne zaklęcie przemienia ich w lalki ich córki, Rose i w ten sposób trafiają oni do fantastycznego świata, w którym będą mieli okazję naprawić łączącą ich relację.

To właśnie na bohaterach i ich związku skupia się najnowszy zwiastun gry, choć znalazło się tu również miejsce dla efektownych i bardzo zróżnicowanych fragmentów rozgrywki.

It Takes Two zadebiutuje 26 marca 2021 roku na PC, PlayStation 4 i Xboksie One. Gracze, którzy zakupią ten tytuł będą mogli zaprosić znajomego do zabawy online bez dodatkowych opłat i bez potrzeby kupowania drugiej kopii.