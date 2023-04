James Bond - czy młodszy aktor zagra agenta 007? Mamy jasną odpowiedź

fot. Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) // Universal Pictures

Trwają poszukiwania nowego Jamesa Bonda. Ostatnią osobą, która go zagrała, był Daniel Craig w Nie czas umierać. Choć w zeszłym roku krążyły plotki, że możemy zobaczyć młodszego aktora w tej roli, to producent Michael G. Wilson stanowczo odrzucił taki pomysł. Zapewnił fanów, że nowy James Bond będzie mieć ponad 30 lat, zgodnie z wiekiem Daniela Craiga, gdy zaczynał jako agent 007 w Casino Royale.

Dlaczego twórcy celują w starszego aktora? Debbie McWilliams, wieloletnia reżyserka castingu do filmów z Jamesem z Bondem, w rozmowie z Radio Times zdradziła, że zwykle młodsi artyści nie mogą się odnaleźć w tej roli. Tak opowiedziała o castingu, na którym ostatecznie wybrano Daniela Craiga:

Kiedy zaczynaliśmy, było trochę inaczej. Przyjrzeliśmy się wielu młodszym aktorom. Moim zdaniem nie mieli dość powagi i doświadczenia, by się tego podjąć. To nie tylko rola, ale i ogromna odpowiedzialność.

Co ciekawe, Debbie McWilliams podkreśliła, że większość aktorów, gdy obsadzono ich w roli Jamesa Bonda, była nieznana na globalną skalę: Pierce Brosnan i Roger Moore byli kojarzeni z telewizją, o Seanie Connerym nikt nie słyszał, a Daniel Craig występował głównie w kinie niezależnym. Możemy się więc domyślać, że skoro zwróciła na to uwagę, to nowy agent 007 może wcale nie być wielką gwiazdą.