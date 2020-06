James Cameron miał kręcić Spider-Mana. To on wymyślił coś, z czego skorzystał Raimi

Marvel/Sony/Slash Film

Nie jest żadną tajemnicą, że James Cameron w połowie lat 90. przymierzał się do stworzenia filmu o Spider-Manie. Jak się po latach okazuje, jeden z jego pierwotnych pomysłów ostatecznie wykorzystał Sam Raimi w swojej trylogii - idzie tu o organiczne wyrzutnie sieci, wypuszczane w odróżnieniu od historii znanych z komiksów bezpośrednio z ciała Petera Parkera.

Wiemy, że wersja twórcy Avatara miała znacznie różnić się od filmu Spider-Man z 2002 roku. Głównym złoczyńcą nie był Zielony Goblin, a Electro, któremu pomagał Sandman. Co więcej, podejście Camerona miało być mroczniejsze - obaj antagoniści ginęli bowiem w finałowym akcie opowieści. Koniec końców jeden z najbardziej kasowych reżyserów Hollywood zrezygnował z rozwijania projektu na rzecz produkcji Titanic.

Scenarzysta David Koepp wyjawił jednak teraz, że to w 45-stronicowym zarysie historii Camerona znajdował się pomysł na pokazanie organicznych wyrzutni sieci; reżyser planował bowiem podejść do Pajączka bardzo realistycznie, ukazując go jako osobę obarczoną wieloma realnymi problemami znanymi z codziennego życia. Koepp dodał, że jest "bardzo zadowolony" z faktu, iż na wykorzystanie akurat tego pomysłu Camerona zdecydował się Raimi.