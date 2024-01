Jared Leto żartuje ze swojego aktorstwa metodycznego: "Nauczyłem się sztuki trzymania koperty"

Fot. Materiały prasowe

81. ceremonia rozdania Złotych Globów już za nami. Jednym z prezenterów był Jared Leto, który wraz z Angelą Bassett przedstawił tegorocznych najlepszych aktorów drugoplanowych w filmach (Da'Vine Joy Randolph oraz Roberta Downeya Jr.). W międzyczasie Leto zażartował z samego siebie.

Złote Globy 2024 - dowcip Jareda Leto

Leto humorystycznie nawiązał do swojego aktorstwa. Powiedział publiczności, że "od tygodni jest w trybie prezentera".

- Wgłębiałem się w swojego bohatera, nieustannie przypominając wszystkim, żeby zwracali się do mnie imieniem mojej postaci, do cholery. Nauczyłem się sztuki trzymania koperty. Tutaj chodzi o kąt, o chwyt. O odpowiednią subtelność, znaczącą relację między partnerem prezentera a papierem. To głęboko emocjonalna podróż.

Internauci nieraz głośno krytykowali metodyczne podejście aktora. Kontrowersje wzbudzało jego zachowanie podczas przygotowań do roli Jokera w Legionie samobójców. Leto miał wysyłać swoim współpracownikom martwe zwierzęta oraz zużyte kondomy. Z kolei na planie Morbiusa miał poruszać się o kulach, co znacznie spowalniało pracę.