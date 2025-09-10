Gwiazda Gry o tron mogła zagrać w Pamiętnikach wampirów. Czy ta rola gwarantowałaby sławę?

Reklama

Przed 2010 rokiem panował prawdziwy szał na wampiry w popkulturze. Tym razem nie odrażające, przerażające i kryjące się po gotyckich zamkach, ale takie, które żyły pośród ludzi we współczesnych miastach, ubierały w skóry i jeansy i emanowały seksapilem na lewo i prawo. Do takich produkcji należały Pamiętniki wampirów, które potrwały aż osiem sezonów - od 2009 do 2017 roku. Okazuje się, że jedna z gwiazd Gry o tron, innego globalnego hitu małego ekranu, mogła wystąpić w tej produkcji.

W serialu w postać niejakiego Alarica Saltzmana, łowcę wampirów, wcielał się Matthew Davis, ale nowa książka zatytułowana I Was Feeling Epic: An Oral History of The Vampire Diaries autorstwa Samanthy Highfill zdradziła dwa inne nazwiska, które brano pod uwagę. Jednym z nich był Jason Momoa, który w tamtym czasie nie podbił jeszcze serc publiczności jako Khal Drogo z Gry o tron. Fanów wampirów może też zaciekawić fakt, że Joe Manganiello, który wystąpił w Czystej krwi, innym serialu o krwiopijcach, także starał się o tę rolę, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło.

