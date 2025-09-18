placeholder
To jeden z najlepszych filmów tej dekady. Leonardo DiCaprio ma Oscara w kieszeni

Krytycy ocenili już Jedną bitwę po drugiej w reżyserii Paula Thomasa Andersona i są nią zachwyceni. Leonardo DiCaprio może mieć gwarantowaną kolejną nominację do Oscara!
Wiktor Stochmal
Tagi:  recenzje krytyków 
Jedna bitwa po drugiej P.T. Anderson
Jedna bitwa po drugiej fot. Ghoulardi Film Company // Warner Bros.
Steven Spielberg się nie mylił. Wszystko wskazuje na to, że Jedna bitwa po drugiej w reżyserii Paula Thomasa Andersona to jeden z najlepszych filmów 2025 roku oraz najlepszych dzieł w karierze reżysera. Krytycy mieli okazję już obejrzeć to widowisko. 

Anaconda - zwiastun. To świeżutki remake jednego z najbardziej kultowych filmów klasy B

W serwisie Rotten Tomatoes otrzymało ono aż 97% pozytywnych opinii od krytyków na podstawie 68 tekstów. Na Metacriticu jest równie dobrze, bo 96/100 przy 33 recenzjach. Tylko dwie z nich są "mieszane", nie ma żadnych negatywnych. W przypadku Rotten Tomatoes są tam dwie "zgniłe", a zatem negatywne opinie.

Jedna bitwa po drugiej - recenzje krytyków

Krytycy są zgodni - to jedna z najlepszych produkcji w karierze utytułowanego reżysera. Jedna bitwa po drugiej to wyjątkowe dzieło, które potrafi chwycić za serce, rozbawić i zszokować. To też pierwszy pełnoprawny film akcji w dorobku tego twórcy, ale wcale tego nie widać. Całość została nakręcona w mistrzowski sposób i nic się ze sobą nie gryzie. Wszystkie elementy układanki pasują do siebie nawzajem. To bez wątpienia jeden z najlepszych filmów 2025 roku, o ile nie całej dotychczasowej dekady. Krytycy wieszczą, że Paul Thomas Anderson może być pewien wielu nominacji do Oscara po premierze tego dzieła.

Chwalone są wszystkie występy aktorskie - począwszy od Leonardo DiCaprio, którego typuje się do kolejnej nominacji do Oscara, przez Seana Penna aż po Teyanę Taylor. 

Dużo się mówi o odważnym komentarzu społecznym, który P.T. Anderson często zawierał w swoich produkcjach. Nie inaczej jest w przypadku Jedna bitwa po drugiej, które w jawny sposób skupia się na temacie imigracji czy krytykuje rosnącą popularność "białej supremacji"

To dzieło poruszające i wzruszające, które skupia się też na relacji ojca z córką, co jest ważnym motywem w całej produkcji.

Wśród negatywnych recenzji można zauważyć tylko zarzut, iż w film jest tak przeładowany treścią, że faktycznie każdy może w nim znaleźć coś dla siebie, ale recenzent zauważył w tym dziele brak skupienia na czymkolwiek konkretnym, przez co motywy się rozmywają i żaden nie otrzymuje tyle czasu ile powinien.

Źródło: worldofreel.com/rottentomatoes.com

