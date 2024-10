Joe Locke nie od początku miał się wcielać w TEGO bohatera? Showrunnerka zdradza oryginalny pomysł

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Fot. Disney+

Reklama

W 5. odcinku serialu To zawsze Agatha oficjalnie poznaliśmy tożsamość Nastolatka. Zgodnie z przewidywaniami postać Joe Locke'a to w rzeczywistości Billy Maximoff, czyli syn Wandy Maximoff, Scarlet Witch. Okazuje się jednak, że nie od początku takie były plany. Zdradziła to Jac Schaeffer, showrunnerka:

Miałam pomysł na nastolatka lub grupę nastolatków. Wiedziałam też, że Agatha będzie pod wpływem zaklęcia. Wyobrażałam sobie tego gota-nastolatka ze świecami i rzucającego jakieś zaklęcia. Oryginalny pomysł był taki, że przypadkiem wyrwie on Agathę spod działania zaklęcia. Na początku chcieliśmy po prostu, żeby pojawiła się postać jakiegoś nastolatka, którego mentorem byłaby Agatha. Dopiero później Mary Livanos, nasza producentka wykonawcza, podrzuciła pomysł, żeby to był Billy.

Showrunnerka potwierdziła też, że Billy nie zabił członkiń sabatu, ale potwierdziła śmierć Alice. Zapowiedziała jednak, że ta historia jeszcze się nie skończyła i nie powiedziano w niej ostatniego słowa. Opowiedziała też o procesie:

Każdy proces ma swój cel. Celem tego procesu było ukaranie Agathy. Została postawiona w sytuacji, w której zabiła jedną z jego członkiń, a potem musiała spojrzeć reszcie w twarz. To wtedy drzwi się otwierają, bo została ukarana.

To zawsze Agatha - nowe zdjęcia Wiccana

Entertainment Weekly opublikował również dwa nowe zdjęcie. Na jednym z nich widać dokładnie niebieską koronę noszoną przez Wiccana.

To zawsze Agatha