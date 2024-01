Gwiazda Johna Wicka o Continental: "Nie obejrzałbym tego". Produkcje dzielą to samo uniwersum

Peacock

Uniwersum Johna Wicka stale się powiększa. We wrześniu 2023 roku zadebiutował serial Continental, który jednak nie podbił serc widzów, o czym świadczy między innymi zaledwie 63% pozytywnych ocen profesjonalnych recenzentów w serwisie Rotten Tomatoes. Teraz do grona krytyków najwyraźniej dołączył także Ian McShane, który we franczyzie Johna Wicka wciela się w Winstona.

Gwiazda Johna Wicka o Continental: "Nie obejrzałbym tego"

McShane powiedział portalowi MovieWeb:

Keanu Chad Nie, nie obejrzałbym tego. Nie mam zamiaru tego zrobić - i chyba nikt nie ma. Nie sądzę, by[Reeves, odtwórca Johna Wicka - przyp. red.] czy[Stahelski, reżyser Johna Wicka - przyp. red.] to zrobili. Nie ma to nic wspólnego z naszymi filmami. To tylko stacja telewizyjna, zarabiająca na emisji serialu. Nigdy o nic nas nie spytali, więc dlaczego mielibyśmy być zainteresowani obejrzeniem tego? Obawiam się, że ich arogancja przy tworzeniu serialu wykracza poza moje możliwości, więc życzę im po prostu wszystkiego dobrego. [...]

Jeśli chodzi o uniwersum Johna Wicka, już niedługo zadebiutuje także spin-off Ballerina, w którym zagra McShane.

