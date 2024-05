Reżyser Blue Beetle stanie za kamerą adaptacji gry Just Cause. Kto producentem?

fot. Avalanche Studios // GOG.com

Od lat trwają prace nad adaptacją serii gier Just Cause od Square Enix i Avalanche Studios. W 2020 roku mówiło się, że za kamerą stanie Michael Dowse, znany z takich produkcji, jak Stuber czy Zabijaka. Miał wyreżyserować film według scenariusza Dereka Kolstada, czyli twórcy serii John Wick.

Według najnowszych doniesień reżyserem Just Cause został Angel Manuel Soto, który znany jest z Blue Beetle. Przez kilka lat projekt był rozwijany przez Constantin Films, ale jak podaje The Hollywood Reporter, po wygaśnięciu praw do filmu, ma zająć się nim Universal Pictures. Producentami zostali Kelly McCormick i David Leitch, którzy wcześniej pracowali nad The Fall Guy i Nikt. Pomogą im Dmitri M. Johnson, Mike Goldberg i Timothy I. Stevenson z ramienia Story Kitchen. Produkcją zajmie się Story Board, znane z adaptacji gry wideoSonic. Szybki jak błyskawica czy animowanego serialu Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, który ukaże się w tym roku.

Just Cause nie ma jeszcze daty premiery, ani nie ogłoszono żadnych nazwisk z obsady.

Just Cause - fabuła

W każdej grze z serii zadaniem gracza jest obalenie rządu. W pierwszej części z 2006 roku gracz wciela się w Rico Rodrigueza, a akcja rozgrywa się w Ameryce Południowej. W opisie możemy przeczytać:

W Just Cause jesteś latynoskim agentem działającym w terenie i specjalistą od zmian reżimu, wspieranym przez ściśle tajną agencję rządową USA, która chce obalić skorumpowany rząd San Esperito. Zbuntowane państwo południowoamerykańskie jest podejrzane o gromadzenie broni masowego rażenia, a twoją misją jest powstrzymanie zagrożenia, jakie stanowi dla pokoju na świecie. To, że tropikalny raj wkrótce upadnie, gdy różne frakcje walczą o władzę, może być dla ciebie korzystne – potrzebuje jedynie delikatnego popchnięcia we właściwym kierunku.

