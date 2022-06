Co Chris Evans sądzi o nowym Kapitanie Ameryce? Aktor po raz pierwszy zabrał głos

fot. Marvel Studios / Disney

Chris Evans dla wielu fanów Marvela jest twarzą Kapitana Ameryki. Aktor wcielał się w bohatera przez lata, zanim nie oddał tarczy w filmie Avengers: Endgame z 2019 roku. W tym historycznym momencie Steve Rogers przekazał ją w ręce Sama Wilsona, w którego wciela się Anthony Mackie. To wyznaczyło nową erę dla Kapitana Ameryki w 4. fazie MCU.

Zobaczyliśmy już, jak Sam Wilson radzi sobie w tej nowej roli w serialu Falcon i Zimowy żołnierz, gdzie dopiero w dwóch ostatnich odcinkach zaakceptował tarczę Kapitana Ameryki. Teraz po pierwszy Chris Evans skomentował, jak to jest widzieć swojego przyjaciela, przejmującego to superbohaterskie dziedzictwo.

Kevin Polowy z Yahoo! Entertainment odbył rozmowę z byłą gwiazdą MCU na temat nowego Kapitana Ameryki w wywiadzie dla Disney Lightyear. Spytany, czy uronił jakieś łzy z powodu nowej roli Anthony'ego Mackiego, wyraził szczerą dumę. Aktor stwierdził, że nie ma nikogo lepszego, kto mógłby to zrobić. Jest także podekscytowany, by zobaczyć, jak będzie wyglądać przyszłość superbohatera.

Nie ma nikogo lepszego do tej roli. To znaczy, szczerze oddał mu sprawiedliwość... Jestem z niego taki dumny. Nie mogę się doczekać, by zobaczyć, co się z nim stanie w przyszłość. Jeśli jednak miałbym uronić jakąś łzę, to dla słodkich wspomnień, które mam.