Keanu Reeves miał zmienić imię? Wszystko z przyczyn marketingowych

W Hollywood jest wiele dziwnych praktyk, ale zmiana imienia to coś o czym nie słyszy się tak często. Można pomyśleć, że chodzi o koncept pseudonimów artystycznych, ale powód jest znacznie bardziej cyniczny: niektóre imiona sprzedają się lepiej.
Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Keanu Reeves ujawnił w podcaście New Heights, że jego menedżer był nieugięty, jeśli chodzi o zmianę nazwiska aktora, gdy ten jako nastolatek po raz pierwszy przyjechał do Hollywood.

 Byłem wtedy w Toronto w Kanadzie, a mój menedżer mieszkał w Los Angeles… Kiedy miałem 20 lat, wsiadłem do samochodu i pojechałem do niego. Wysiadłem z auta, a mój menedżer powiedział: ‘Chcemy zmienić ci imię’. To było takie: witaj w Hollywood. Pamiętam, że spacerowałem po plaży i myślałem: ‘Moje imię? A co, jeśli je zmienię? O co chodzi?’

Prośba menedżera wpędziła Reevesa w egzystencjalny kryzys. Aktor zaczął więc zastanawiać się, jakie nazwisko mógłby przyjąć, jeśli chciałby zostać hollywoodzkim artystą.

Moje drugie imię to Charles, więc pomyślałem: ‘…Chuck?’ Dorastałem przy ulicy Spadina, więc – Chuck Spadina. A potem byłem kimś o nazwisku Templeton. Więc zostałem KC Reeves. Byłem podpisany jako KC Reeves… Ale nie mogłem tego znieść. Na przesłuchaniach wołali: ‘KC Reeves’, a ja nawet nie reagowałem. Po sześciu miesiącach stwierdziłem: ‘Nie robię tego’. To był bardzo hollywoodzki moment
.

Reeves faktycznie był podpisany jako KC Reeves w jednym ze swoich pierwszych filmów – telewizyjnej produkcji z 1986 roku w cyklu Magical World of Disney. Aktor powiedział w 2017 roku w rozmowie z Jimmym Fallonem, że inne rozważane nazwisko brzmiało Templeton Paige Taylor.

Na szczęście, gdy aktor zaczął dostawać bardziej znaczące role – chociażby we Wspaniałej przygodzie Billa i Teda – był już podpisywany swoim prawdziwym imieniem i nazwiskiem.

W Hollywood zmiana imienia lub nazwiska to powszechna praktyka wynikająca z chęci stworzenia bardziej zapadającej w pamięć tożsamości, uniknięcia powtórzeń w związkach aktorskich albo nadania sobie wizerunku gwiazdy. Wielu artystów dokonuje tej zmiany na początku kariery, często pod wpływem agentów lub producentów, którzy chcą, by nazwisko lepiej brzmiało w mediach i było łatwiejsze do wymówienia.

Źródło: variety.com

