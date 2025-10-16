Keanu Reeves miał zmienić imię? Wszystko z przyczyn marketingowych

Keanu Reeves ujawnił w podcaście New Heights, że jego menedżer był nieugięty, jeśli chodzi o zmianę nazwiska aktora, gdy ten jako nastolatek po raz pierwszy przyjechał do Hollywood.
Prośba menedżera wpędziła Reevesa w egzystencjalny kryzys. Aktor zaczął więc zastanawiać się, jakie nazwisko mógłby przyjąć, jeśli chciałby zostać hollywoodzkim artystą.
Reeves faktycznie był podpisany jako KC Reeves w jednym ze swoich pierwszych filmów – telewizyjnej produkcji z 1986 roku w cyklu Magical World of Disney. Aktor powiedział w 2017 roku w rozmowie z Jimmym Fallonem, że inne rozważane nazwisko brzmiało Templeton Paige Taylor.
Na szczęście, gdy aktor zaczął dostawać bardziej znaczące role – chociażby we Wspaniałej przygodzie Billa i Teda – był już podpisywany swoim prawdziwym imieniem i nazwiskiem.
W Hollywood zmiana imienia lub nazwiska to powszechna praktyka wynikająca z chęci stworzenia bardziej zapadającej w pamięć tożsamości, uniknięcia powtórzeń w związkach aktorskich albo nadania sobie wizerunku gwiazdy. Wielu artystów dokonuje tej zmiany na początku kariery, często pod wpływem agentów lub producentów, którzy chcą, by nazwisko lepiej brzmiało w mediach i było łatwiejsze do wymówienia.
