Kevin Spacey liczy, że "zdrowy rozsądek wróci do gry" i strach przed cancel culture osłabnie

Reklama

Premiera dokumentu Spacey: Bez maski sprawiła, że o aktorze (a przede wszystkim oskarżeniach o molestowanie seksualne pod jego adresem) znów zrobiło się głośno. Mimo to, wiele gwiazd Hollywood stanęło po jego stronie, w tym Sharon Stone i Liam Neeson. Sam gwiazdor postanowił za to znów skomentować "cancel culture" w mediach. Choć nie sądzi, by Hollywood oferowało przebaczenie, to wierzy, że strach rozprzestrzeniany przez to zjawisko w końcu zacznie zanikać.

Kevin Spacey: nie ma miejsca na przebaczenie w Hollywood

Kevin Spacey w rozmowie dla The Lex Fridman Podcast stwierdził:

Żyję w branży, w której odbywa się wiele rozmów o odkupieniu, biorą w nich udział bardzo poważne osoby, na bardzo poważnych stanowiskach, którzy w nie wierzą. Ten gość, który wreszcie wyszedł z więzienia po tym, jak niesłusznie go oskarżono... Tyle osób mówi: "Znajdźmy drogę dla tej osoby. Pomóżmy jej wrócić na łono społeczeństwa".

Ale jeśli jesteś częścią branży rozrywkowej, znajdujesz się w dziwnej sytuacji - nikt nie oferuje ci takiej drogi. I mam nadzieję, że strach, który czują teraz ludzie, ewentualnie osłabnie, a zdrowy rozsądek wróci do gry.

Aktor podsumował, że nie chodzi nawet o samą branżę rozrywkową, a o czasy, w których żyjemy. Jego zdaniem to nie pierwszy raz w historii, gdy coś takiego się dzieje. Następnie odniósł do oskarżeń, które pojawiły się po premierze Spacey: Bez maski. Choć przyznał, że czasem nie zachowywał się odpowiednio, to nie zamierza przepraszać za fałszywe oskarżenia.

Jest wiele rzeczy, o które mnie oskarżono, a które zwyczajnie się nie wydarzyły. Dlatego nie byłoby słuszne, gdybym powiedział: "Cóż, wszystko, o co mnie oskarżono, jest prawdą". Ponieważ udowodniliśmy, że nie jest. I nie było prawdą. Ale jestem skłonny zaakceptować fakt, że zachowywałem się nieodpowiednio, nie powinienem tego robić i że żałuję.