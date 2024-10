Kim jest Rio Vidal w MCU? Ta teoria sugeruje postać związaną z Thanosem!

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

To zawsze Agatha jest pierwszym serialem MCU od dawna, który motywuje widzów do zastanawiania się i snucia teorii. Głównie dotyczy to postaci Rio Vidal, w którą wciela się dobrze oceniana za tę rolę Aubrey Plaza. Spekulacjom nie ma końca – mówi się, że może być samym Mefisto, Enchantress, albo Morgan Le Fay. Prawda może być jednak zupełnie inna i prawdopodobnie już została pokazana w serialu.

Kim jest Rio Vidal w MCU?

Okazuje się, że serial prawdopodobnie już w trzecim odcinku odpowiedział na to pytanie, co według dziennikarza comicbookmovie.com zostało później potwierdzone przez opakowania figurek Funko. W tym odcinku pojawiły się różne niepokojące sceny – w jednej z nich widzimy postać w zielonkawym stroju z kapturem na głowie, której twarz to kościotrup. Co to mówi nam o Rio Vidal? Najwyraźniej Aubrey Plaza gra postać, która w komiksach Marvela znana jest jako Pani Śmierć. Podobnie wyglądał również ż w komiksach. Spekuluje się, że jej kościsty wizerunek zostanie ujawniony, gdy tajemnica Rio Vidal wyjdzie na jaw. Czwarty i piątek odcinek dały kolejne wskazówki sugerujące, że to tylko kwestia czasu.

Scena z To zawsze Agatha - to może być Pani Śmierć

Pani Śmierć w komiksach jest kosmiczną istotą będącą uosobieniem samej śmierci. Najbardziej znana fanom MCU historia, która była szeroko komentowana w czasie premier Avengers: Wojna bez granic i Avengers: Endgame, dotyczy jej związku z Thanosem. W komiksowym odpowiedniku Sagi Nieskończoności, w której Thanos zbierał Kamienie Nieskończoności, by pstryknięciem pozbyć się połowy istnień, to właśnie miłość do Pani Śmierć i chęć jej zadowolenia motywowały go do działania. Ten wątek nie pojawił się w MCU, ale wygląda na to, że sama postać być może w końcu zadebiutuje w pełnej krasie.

Przekonamy się w kolejnych odcinkach, czy rzeczywiście Rio Vidal to Pani Śmierć.