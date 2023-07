Kit Harington nie pojawi się w najnowszym filmie Marvela. Aktor zaprzeczył plotkom

Źródło: Marvel

Dane Whitman po raz pierwszy pojawił się w filmie Eternals jako ukochany Sersi, granej przez Gemmę Chan. Fani byli zachwyceni sceną po napisach, w której bohater otwierał pudełko zawierające mroczny miecz, co miało zasugerować, że w przyszłości będzie Czarnym Rycerzem, czyli postacią znaną z komiksów. Tuż pod koniec, głos spoza ekranu pyta Whitmana: „Czy na pewno jesteś na to gotowy?”. Potwierdzono, że ten głos należał do Mahershali Ali, co doprowadziło wielu do przekonania, że następny występ Haringtona w Blade, the Vampire Slayer. Jednakże, w trakcie panelu Superhero Comic-Con and Car Show w San Antonio, aktor ogłosił, że są to nieprawdziwe pogłoski.

Kit Harington o przyszłości swojej postaci z MCU

Zapytany o to, czy w przyszłości zagra Czarnego Rycerza, aktor odpowiedział: „Myślę, że taki jest zamiar”. Jednak Harington rozwiał plotki na temat pojawienia się w Blade:

- Myślę, że doszło do nieporozumienia co do tego, czy Whitman miał być w Blade. Nigdy nie miał w nim być i nie będzie.

Aktor kontynuował, zdradzając swoje przemyślenia na temat tej postaci:

- Na tym etapie nie wiem, mam nadzieję, że się przyzwyczai. Wiem, że jest kilka naprawdę fascynujących części tej postaci, w które warto byłoby się zagłębić i które są interesujące, czyli aspekty związane z jego zdrowiem psychicznym i konkretniej z uzależnieniem, co mnie naprawdę intryguje. Więc mam nadzieję, że go użyją. Mam nadzieję, że wejdzie Czarny Rycerz i jest nim Dane Whitman, ale na tym etapie nie mogę wam nic powiedzieć. Natomiast myślę, że intencją jest rozwinięcie go w pewnym momencie.