Koło czasu - nowy teaser serialu fantasy. Kim jest smok odrodzony?

Nowy teaser serialu Koło czasu nosi tytuł Moiraine's Quest i przybliża on fabułę z perspektywy bohaterki granej przez Rosamund Pike. Dowiadujemy się, że jej misją jest odnalezienie smoka odrodzonego, który musi uratować świat przed mrokiem. Teaser sugeruje, że ma być to jedna z czterech postaci z miasteczka, do którego Moiraine przybywa. Poza teaserem opublikowano też krótkie wideo zza kulis widowiska.

Koło czasu - teaser i wideo zza kulis

Koło czasu ma budżet sięgający 100 mln dolarów, czyli porównywalny do Gry o tron. Pierwszy sezon ma mieć 8 odcinków. Historie z kolejnych książek poznamy w 2. sezonie, do którego zdjęcia trwają.

Koło czasu - fabuła i obsada

Historia skupia się na Moiraine, potężnej członkini organizacji magów, która wierzy że jedna osoba z piątki młodych mieszkańców małego miasteczka może okazać się reinkarnacją Smoka. Przewodzi nimi w nadziei, że przepowiedziany bohater uratuje świat, zamiast go zniszczyć.

W obsadzie Koła czasu znajdują się między innymi Madeleine Madden, Josh Stradowski, Álvaro Morte, Daniel Henney, Barney Harris, Zoë Robins, Marcus Rutherford i Rosamund Pike

Rafe Judkins jest showrunnerem, czyli podejmuje wszystkie ważne decyzje. Uta Briesewitz stoi za kamerą pierwszych dwóch odcinków serialu. Harriet McDougal i Brandon Sanderson pełnią są producentów konsultujących.

Koło czasu - premiera 19 listopada 2021 roku w platformie streamingowej Amazon Prime Video.

