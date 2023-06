Konkurs NVIDIA i Diablo IV. Do wygrania wyjątkowa edycja RTX 4080!

fot. NVIDIA

Diablo i NVIDIA to idealne połączenie. Czwarta część serii wykorzystuje techniki NVIDIA DLSS 3, DLSS 2, DLAA i Reflex, przez co najlepiej prezentuje się na kartach graficznych GeForce RTX. Dodatkowo do gry w przyszłości zostaną dodane efekty ray tracingu, a gracze będą mogli cieszyć się dużą liczbą klatek na sekundę przy jeszcze lepszej jakości obrazu.

W konkursie dwóch szczęśliwców będzie mogło wygrać unikalną kartę graficzną GeForce RTX 4080 Founders Edition with Custom GPU Backplate o wartości 1389$, czyli około 5800 zł. Zasady konkursu możecie znaleźć na tej stronie.

Implementacja techniki DLSS nie zwalnia tempa. Wykorzystuje ją już ponad 300 gier i aplikacji. Dzisiaj światową premierę z DLSS 3 miało Diablo IV, a Tower of Fantasy otrzymało stosowaną aktualizację. Sony ogłosiło także, że Ratchet & Clank: Rift Apart zadebiutuje na pecetach 26 lipca, a gra wykorzysta techniki DLSS 3, Reflex, DLAA oraz ray tracing.

Ponadto, technika DLSS 2 jest już dostępna w Alone In The Dark Prologue (pojawi się również w pełnej wersji Alone In The Dark w dniu premiery), Wild Hearts oraz Wo Long: Fallen Dynasty, umożliwiając posiadaczom kart GeForce RTX osiągnięcie najwyższej możliwej wydajności i jakości obrazu.

Ratchet & Clank: Rift Apart dostępna od 26 lipca z DLSS 3 i ray tracingiem

Seria Ratchet & Clank niedawno obchodziła 20. urodziny, a 26 lipca gracze komputerowi będą mogli po raz pierwszy doświadczyć akcji i humoru tego cyklu dzięki premierze gry Ratchet & Clank: Rift Apart na PC.

Studio Nixxes korzystając ze swojego doświadczenia w przenoszeniu gier od Sony Interactive Entertainment na PC zaopatrzyło Ratchet & Clank: Rift Apart w zaawansowane techniki oferując graczom niesamowite doświadczenie, które w pełni wykorzysta moc ich komputerów. Wśród nich znajdują się DLSS 3, DLSS 2, DLAA, Reflex i ray tracing.

Jeszcze więcej gier z DLSS

Rozwój techniki DLSS nadal postępuje, a oto kolejne gry z DLSS, które są już dostępne lub będą wkrótce:

Tower of Fantasy (już dostępna z DLSS 3)

(już dostępna z DLSS 3) Alone in the Dark (od 25 października z DLSS 2, demo Alone in the Dark Prologue już dostępne)

Wild Hearts (już dostępna z DLSS 2)

(już dostępna z DLSS 2) Wo Long: Fallen Dynasty (już dostępna z DLSS 2)

(już dostępna z DLSS 2) The Elder Scrolls Online : Necrom (już dostępna z DLSS 2 oraz DLAA)

fot. NVIDIA