Konsola Atari VCS z Chromem w roli domyślnej przeglądarki

Debiut długo wyczekiwanej konsoli Atari VSC zbliża się wielkimi krokami, w związku z czym dowiadujemy się coraz więcej na temat tego nietuzinkowego sprzętu. Choć sprzęt ma zachwycić przede wszystkim miłośników retrogrania, daleko mu do projektów pokroju NES Mini czy PSX Classic. Fakt, znajdziemy tu przeszło 100 preinstalowanych gier Atari, ale to maszyna hybrydowa umożliwiająca instalację wybranego systemu operacyjnego.

Jak się jednak okazuje, nie będzie trzeba bawić się w instalację systemu, aby Atari VCS sprawdziła się poza światem gier. Producent ogłosił bowiem, że sprzęt będzie wyposażony w preinstalowaną przeglądarkę Google Chrome. Dzięki temu będziemy mogli skorzystać m.in. z webowego pakietu biurowego oraz innych aplikacji odpalanych za pośrednictwem przeglądarki. Dodajmy do tego możliwość podpięcia większości pecetowych urządzeń peryferyjnych, oraz aplikację mobilną VCS Companion, która pozwoli wykorzystać telefony i tablety w roli wirtualnych gładzików i klawiatur do obsługi urządzenia, a otrzymamy retrokonsolę do zadań specjalnych.

Na tym jednak nie koniec dobrych informacji. Wszak dzięki Chrome’owi zyskamy możliwość błyskawicznego zalogowania się do serwisów cloud gamingowych pokroju Google Stadia czy GeForce NOW. Tym samym ta retrokonsolka odpali zarówno retroklasyki sprzed lat, jak i wymagające produkcje pokroju Cyberpunka 2077.

Dokładna data premiery Atari VCS nie jest jeszcze znana, ale firma twierdzi, że pojawi się na rynku już na początku 2021 roku.