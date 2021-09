Konsole Xbox Series X/S obsłużymy pilotem do telewizora

foto. Ravelart Violeta Muszyńska

Nowa wersja interfejsu użytkownika Xbox Series X/S odda członkom programu Xbox Insiders do dyspozycji dość interesującą funkcję: możliwość sterowania konsolą przy wykorzystaniu pilota telewizyjnego. Dzięki niej gracz może przełączać się między elementami menu bez sięgania po pada do konsoli. A tym samym zyskuje możliwość kontrolowania za jego pośrednictwem takich aplikacji jak Netflix, YouTube czy Spotify.

Warto zauważyć, że urządzenia z linii Xbox Series X/S już dziś wykorzystują technologię HDMI-CEC do komunikacji z telewizorem m.in. w zakresie sterowania poziomem głośności czy do włączania odbiornika po odpaleniu konsoli. Nowe funkcje to kolejny krok na drodze ścisłej integracji tych urządzeń. Wśród testowych usprawnień wdrożono także system automatycznego przełączania źródła ekranu po naciśnięciu przycisku Xbox na kontrolerze.

Jak zauważył Tom Warren z serwisu The Verge, na rynku znajdziemy już piloty telewizyjne, które mogą wykorzystywać czujnik podczerwieni do komunikacji z konsolą. Dodanie wsparcia dla HDMI-CEC powinno ułatwić komunikację pilotów z Xboxami.

Jeśli nowa funkcja pomyślnie przejdzie fazę testów, wkrótce może trafić do szerokiego grona odbiorców.