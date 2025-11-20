Reklama
Kraina lodu 3 - gaże aktorów są kosmiczne. Po takiej roli nie musieliby już pracować!

Amerykański portal The Wrap ujawnił, ile główni aktorzy w anglojęzycznym dubbingu dostaną za role w filmie Kraina lodu 3. To porażająca kwota i jedna z najwyższych, jakie obserwujemy w hollywoodzkiej branży.
Adam Siennica
Tagi:  Disney 
kraina lodu 3 kraina lodu 4
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
9. Kraina lodu (2013) - 400,7 mln USD Źródło: materiały prasowe
Według The Wrap aktorzy zarobią krocie za filmy Kraina lodu 3 i Kraina lodu 4. Dotarli do informacji, że Idina Menzel, Kristen Bell oraz Josh Gad podpisali umowy, na mocy których za powrót w obsadzie każdy z nich dostanie 60 mln dolarów! Oznacza to po 30 mln dolarów za film. To jedne z najwyższych gaż w historii filmów animowanych.

Kraina lodu 3 i 4 - kosmiczne gaże aktorów

W kwocie 60 mln dolarów zawierają się gaże wypłacone z góry oraz określone bonusy za osiągnięcie pułapu lukratywności filmu w box office. Jest to praktycznie dwukrotnie większa kwota niż w przypadku Krainy lodu 2, gdy wszyscy dostali po 15 mln dolarów. Co ważne, według źródła The Wrap tylko część tej kwoty zostanie wypłacona z góry - reszta w ciągu kilku lat, gdy zostaną spełnione warunki bonusów oraz ruszą prace nad Krainą lodu 4.

Jennifer Lee i Trent Correy mają współreżyserować Krainę lodu 3 i prawdopodobnie też czwartą część, ale to nie zostało potwierdzone. Kristen Anderson-Lopez oraz Robert Lopez mają powrócić jako autorzy piosenek.

Lukratywne umowy nie są zaskoczeniem, bo jednak Kraina lodu zebrała 1 mld 286,3 mln dolarów, a Kraina lodu 2 – 1 mld 453,6 mln dolarów i są to jedne z najbardziej dochodowych animacji w historii. Kolejne części są skazane na większy sukces.

Kraina lodu 3 – premiera zaplanowana jest na 2027 rok. Kraina lodu 4 nie ma ustalonej daty premiery.

Źródło: The Wrap

