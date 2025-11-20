Kraina lodu 3 - gaże aktorów są kosmiczne. Po takiej roli nie musieliby już pracować!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.



Według The Wrap aktorzy zarobią krocie za filmy Kraina lodu 3 i Kraina lodu 4. Dotarli do informacji, że Idina Menzel, Kristen Bell oraz Josh Gad podpisali umowy, na mocy których za powrót w obsadzie każdy z nich dostanie 60 mln dolarów! Oznacza to po 30 mln dolarów za film. To jedne z najwyższych gaż w historii filmów animowanych.

Kraina lodu 3 i 4 - kosmiczne gaże aktorów

W kwocie 60 mln dolarów zawierają się gaże wypłacone z góry oraz określone bonusy za osiągnięcie pułapu lukratywności filmu w box office. Jest to praktycznie dwukrotnie większa kwota niż w przypadku Krainy lodu 2, gdy wszyscy dostali po 15 mln dolarów. Co ważne, według źródła The Wrap tylko część tej kwoty zostanie wypłacona z góry - reszta w ciągu kilku lat, gdy zostaną spełnione warunki bonusów oraz ruszą prace nad Krainą lodu 4.

Jennifer Lee i Trent Correy mają współreżyserować Krainę lodu 3 i prawdopodobnie też czwartą część, ale to nie zostało potwierdzone. Kristen Anderson-Lopez oraz Robert Lopez mają powrócić jako autorzy piosenek.

Lukratywne umowy nie są zaskoczeniem, bo jednak Kraina lodu zebrała 1 mld 286,3 mln dolarów, a Kraina lodu 2 – 1 mld 453,6 mln dolarów i są to jedne z najbardziej dochodowych animacji w historii. Kolejne części są skazane na większy sukces.

Kraina lodu 3 – premiera zaplanowana jest na 2027 rok. Kraina lodu 4 nie ma ustalonej daty premiery.