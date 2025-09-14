Kraina lodu 3 - wiemy, o czym będzie kontynuacja hitu Disneya! Jest opis fabuły!

materiały prasowe

Dostaliśmy już pierwszy opis fabuły Avengers: Doomsday z targów w Szanghaju, ale to nie koniec ważnych informacji. Tam również zaprezentowano pierwszy opis animacji Kraina lodu 3, czyli kontynuacji jednego z najbardziej dochodowych filmów animowanych w historii kina. Prace nad sequelem trwają, a teraz Disney odkrywa karty.

Kraina lodu 3 - opis fabuły

W nowym rozdziale będziecie świadkami największego ślubu tego wieku w Arendelle. Królowa Anna wychodzi za mąż! Musi jednak także wyruszyć z Elsą na nową magiczną przygodę, pełną nieznanych wyzwań. Wszystkich czeka jednak tajemnicza wizyta... do królewskiej rodziny nieoczekiwanie dołączy nowa osoba!

Z opisu wynika, że marzenia młodych fanów się spełnią i zobaczą ślub Anny z Kristoffem. Na razie oficjalnie nie wiadomo, o jaką tajemniczą postać z rodziny królewskiej chodzi. Spekulacje krążą wokół dawno zaginionego krewnego albo tego, że Elsa będzie mieć dziecko.

Przypomnijmy, że Josh Gad, aktor użyczający głosu Olafowi, potwierdził, że postać powróci, ale nagrywanie dubbingu jeszcze się nie rozpoczęło, więc na razie nie wiadomo, kiedy ruszy ten proces.

Kraina lodu 3 - premiera 24 listopada 2027 roku.