Krzyk 6 - Kto powróci w sequelu horroru? Znamy odpowiedź

fot. IMDB.com

Pojawi się sequel Krzyku. Matt Bettinelli-Olpin i Tyler Gillett wspólnie zasiądą na fotelu reżyserskim, a James Vanderbilt i Guy Busick zajmą się scenariuszem. Spyglass Media i Paramount ogłosiły za to, że do projektu powrócą także tacy aktorzy jak Melissa Barrera (Sam), Jasmin Savoy Brown (Mindy), Mason Gooding (Chad) i Jenna Ortega (Tara). Zdjęcia rozpoczną się wczesnym latem, by film trafił do kin 31 marca 2023 roku.

W następnej części znanej franczyzy czwórka ocalałych zostawia za sobą Woodsboro, by zacząć nowy rozdział.

Producentami nowego Krzyku są Paul Neinstein i William Sherak. Producentami wykonawczymi są za to Kevin Williamson i Chad Villella, a także Gary Barber, Peter Oillataguerre, Ron Lynch, Cathy Konrad i Marianne Maddalena.

Krzyk

Ostatnia część Krzyku zebrała pozytywne recenzje, więc twórcy zapewne przekonali się, że widzowie wciąż są ciekawi franczyzy. Czas pokaże, czy nowy sequel także okaże się sukcesem.

