Spin-off Kto wrobił królika Rogera jest w produkcji? Pojawi się w wersji live-action!
Wygląda na to, że film Kto wrobił królika Rogera? może dostać aktorski spin-off. Ma on skupić się na postaci Jessici Rabbit i według twórcy jest już w produkcji!
Po prawie trzech dekadach w Disneyu, prawa do postaci z uniwersum królika Rogera wróciły do swojego pierwotnego twórcy - Gary'ego K. Wolfa. Teraz może on ponownie realizować projekty z udziałem królika Rogera czy Jessici Rabbit. To ta druga z nich ma być główną bohaterką spin-offa filmu z 1988 roku.
Jessica Rabbit - wypowiedź Gary'ego K. Wolfa
Gary K. Wolf potwierdził te doniesienia w wywiadzie dla ImNotBadTV.
Wolf ujawnił też, że już pracuje nad filmem aktorskim skupionym na słynnej, uwodzicielskiej żonie Rogera - Jessice Rabbit.
Wygląda na to, że produkcja spin-offu w wersji live-action już się rozpoczęła. Nie znamy jeszcze żadnych szczegółów, jednak wszystko wskazuje na to, że film planowany jest na najbliższe lata.
Kto wrobił królika Rogera? 2 nie powstanie. Reżyser podał zaskakujący powód
Film Kto wrobił Królika Rogera jest dostępny do obejrzenia na Disney+.
Źródło: comicbookmovie
