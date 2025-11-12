Spin-off Kto wrobił królika Rogera jest w produkcji? Pojawi się w wersji live-action!

fot. materiały prasowe

Po prawie trzech dekadach w Disneyu, prawa do postaci z uniwersum królika Rogera wróciły do swojego pierwotnego twórcy - Gary'ego K. Wolfa. Teraz może on ponownie realizować projekty z udziałem królika Rogera czy Jessici Rabbit. To ta druga z nich ma być główną bohaterką spin-offa filmu z 1988 roku.

Jessica Rabbit - wypowiedź Gary'ego K. Wolfa

Gary K. Wolf potwierdził te doniesienia w wywiadzie dla ImNotBadTV.

Odzyskałem już prawa do wszystkich moich postaci, wszystkich moich książek. Mogę, zasadniczo, robić własne projekty w stylu Kto wrobił Królika Rogera. Każdy sequel, który stworzymy, musi przynajmniej dorównać jakości oryginalnego filmu z 1988 roku. Pod względem wartości produkcyjnej, tonu, scenariusza, empatii, rozwoju postaci. Musi być tak dobry lub lepszy niż to, co zrobiliśmy wcześniej. Tego właśnie chcą fani, i obiecałem im, że to właśnie im dam.

Wolf ujawnił też, że już pracuje nad filmem aktorskim skupionym na słynnej, uwodzicielskiej żonie Rogera - Jessice Rabbit.

Najbardziej zaawansowanym projektem jest film live-action o Jessice Rabbit, oparty na książce Jessica Rabbit: XERIOUS Business. To był pierwszy projekt, którym się zajęliśmy i który zaczęliśmy rozwijać. Prawdopodobnie jest on obecnie najdalej posunięty w produkcji.

Wygląda na to, że produkcja spin-offu w wersji live-action już się rozpoczęła. Nie znamy jeszcze żadnych szczegółów, jednak wszystko wskazuje na to, że film planowany jest na najbliższe lata.

Film Kto wrobił Królika Rogera jest dostępny do obejrzenia na Disney+.