placeholder
Reklama
placeholder

Spin-off Kto wrobił królika Rogera jest w produkcji? Pojawi się w wersji live-action!

Wygląda na to, że film Kto wrobił królika Rogera? może dostać aktorski spin-off. Ma on skupić się na postaci Jessici Rabbit i według twórcy jest już w produkcji!
placeholder
Reklama
placeholder
Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  kto wrobił królika rogera 
jessica rabbit
36. Kto wrobił królika Rogera? fot. materiały prasowe
Reklama

Po prawie trzech dekadach w Disneyu, prawa do postaci z uniwersum królika Rogera wróciły do swojego pierwotnego twórcy - Gary'ego K. Wolfa. Teraz może on ponownie realizować projekty z udziałem królika Rogera czy Jessici Rabbit. To ta druga z nich ma być główną bohaterką spin-offa filmu z 1988 roku. 

Jessica Rabbit - wypowiedź Gary'ego K. Wolfa

Gary K. Wolf potwierdził te doniesienia w wywiadzie dla ImNotBadTV.

Odzyskałem już prawa do wszystkich moich postaci, wszystkich moich książek. Mogę, zasadniczo, robić własne projekty w stylu Kto wrobił Królika Rogera. Każdy sequel, który stworzymy, musi przynajmniej dorównać jakości oryginalnego filmu z 1988 roku. Pod względem wartości produkcyjnej, tonu, scenariusza, empatii, rozwoju postaci. Musi być tak dobry lub lepszy niż to, co zrobiliśmy wcześniej. Tego właśnie chcą fani, i obiecałem im, że to właśnie im dam.

Wolf ujawnił też, że już pracuje nad filmem aktorskim skupionym na słynnej, uwodzicielskiej żonie Rogera - Jessice Rabbit.

Najbardziej zaawansowanym projektem jest film live-action o Jessice Rabbit, oparty na książce Jessica Rabbit: XERIOUS Business. To był pierwszy projekt, którym się zajęliśmy i który zaczęliśmy rozwijać. Prawdopodobnie jest on obecnie najdalej posunięty w produkcji.

Wygląda na to, że produkcja spin-offu w wersji live-action już się rozpoczęła. Nie znamy jeszcze żadnych szczegółów, jednak wszystko wskazuje na to, że film planowany jest na najbliższe lata. 

Kto wrobił królika Rogera? 2 nie powstanie. Reżyser podał zaskakujący powód

Film Kto wrobił Królika Rogera jest dostępny do obejrzenia na Disney+.

 

Źródło: comicbookmovie

Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  kto wrobił królika rogera 
jessica rabbit
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

7,7

1988
Kto wrobił Królika Rogera
Oglądaj TERAZ Kto wrobił Królika Rogera Komedia
Powiązane osoby

Najnowsze

1 6. Dom dobry - 310 678
-

Dom Dobry prawie podwaja swoją oglądalność. Ponad pół miliona ludzi wybrało się do kina

2 Diabeł ubiera się u Prady 2
-

Oto wyczekiwany zwiastun filmu Diabeł ubiera się u Prady 2. Powrót do świata mody

3 Adele - zdjęcie
-

Adele zadebiutuje jako aktorka na wielkim ekranie! Sprawdź, w jakim filmie

4 8. Jumanji: Przygoda w dżungli
-

The Rock ogłasza początek prac nad Jumanji 4. Czy to będzie wielki finał?

5 Good Luck, Have Fun, Don't Die
-

Zwiastun szalonego filmu reżysera Piratów z Karaibów. O co tu właściwie chodzi?

6 George R.R. Martin (cykl Pieśń Lodu i Ognia)
-

W edycji specjalnej książki George'a R.R. Martina pojawiły się obrazki AI? Jest oficjalna odpowiedź

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s23e05

Agenci NCIS

s2025e219

Moda na sukces

s27e07

Wielkie projekty

s04e09

s38e221

Zatoka serc

s42e48

s34e09

Dancing with the Stars

s2025e221

Anderson Cooper 360
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Lumines Arise

11

lis

Gra

Lumines Arise
Między światłem a cieniem

12

lis

Książka

Między światłem a cieniem
Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia

12

lis

Książka

Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia
Her Story

12

lis

Film

Her Story
Summer Time Machine Blues

12

lis

Film

Summer Time Machine Blues
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Ryan Gosling
Ryan Gosling

ur. 1980, kończy 45 lat

Anne Hathaway
Anne Hathaway

ur. 1982, kończy 43 lat

Cote de Pablo
Cote de Pablo

ur. 1979, kończy 46 lat

Radha Mitchell
Radha Mitchell

ur. 1973, kończy 52 lat

Tamala Jones
Tamala Jones

ur. 1974, kończy 51 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 739-743. Co się wydarzy?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Natalia Muianga ma już doświadczenie w programach telewizyjnych. Co warto o niej wiedzieć?

9

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

10

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV