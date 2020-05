Kultowy teleturniej Va Banque powróci jesienią do TVP

screen z YouTube

W styczniu 2020 roku TVP postanowiło reaktywować swój kultowy teleturniej Va Banque, który w nowej wersji poprowadził Przemysław Babiarz. Odcinki były emitowane od 7 do 24 stycznia. Okazuje się, że jesienią na antenie TVP pojawią się kolejne odcinki reaktywowanego teleturnieju.

Dla przypomnienia Va Banque to polska wersja amerykańskiego formatu Jeopardy. Teleturniej został oparty na odwrotnej konwencji niż inne quiz show w telewizji. Chodzi o to, że tutaj uczestnicy zadają pytania do odpowiedzi w różnych kategoriach. Pierwsza polska edycja programu była emitowana od 1 marca 1996 roku do 26 maja 2003 roku. W tym okresie stacja wyemitowała siedem sezonów, na które złożyło się 566 odcinków. Gospodarzem cyklu był aktor i prezenter Kazimierz Kaczor. Średnia widownia nowych odcinków wyniosła 896 tysięcy widzów.