Kylo Ren mógł dostać wyjątkowy film z wybitnym reżyserem. Fani wściekli na Disneya

Adam Driver w rozmowie z Associated Press zdradził, że pracował przez dwa lata nad scenariuszem filmu o Kylo Renie pod tytułem Polowanie na Bena Solo. Współpracował przy nim z wybitnym reżyserem Stevenem Soderberghiem (Traffic, Erin Brockovich, seria Ocean’s), który chciał stanąć za kamerą. Przy historii pracowali razem ze scenarzystką Rebeccą Blunt (Logan Lucky).
Doceniany scenarzysta Scott Z. Burns napisał tekst – znany jest z takich filmów jak Raport, Contagion: Epidemia strachu, Panaceum, Ultimatum Bourne’a oraz serialu Ekstrapolacje. Co się stało z projektem?
Gwiezdne Wojny - Kylo Ren mógł jakoś wrócić
Driver wyjaśnia, że historia rozgrywałaby się po wydarzeniach ze Skywalker. Odrodzenie i opowiadałaby o poszukiwaniu odkupienia win przez Bena Solo, pomimo tego, że w filmie Kylo Ren zginął na końcu. Tak tłumaczy aktor swoje motywacje:
Adam Driver i Steven Soderbergh osobiście zaprezentowali The Hunt for Ben Solo szefostwu Lucasfilmu - Kathleen Kennedy, Dave’owi Filoniemu i Cary Beck. Według duetu wszyscy byli zachwyceni pomysłem i scenariuszem. Niestety, gdy zaprezentowano projekt Disneyowi, dostali stanowcze „nie”. Tak opowiada Adam Driver:
Natomiast Steven Soderbergh tak skomentował to doświadczenie:
Adam Driver, pomimo tego, że pracował z najwybitniejszymi reżyserami kina artystycznego, stwierdził, że scenariusz do tych Gwiezdnych Wojen był jednym z najlepszych, z jakimi miał do czynienia.
Gwiezdne Wojny - fani wściekli na Disneya
Wielu fanów nie kryje oburzenia w mediach społecznościowych, szczególnie z powodu absurdalnej argumentacji Disneya, by nie pójść w tę stronę - zwłaszcza gdy mieli takiego filmowca.
Wskazują, że nikomu nie przeszkadzało pobieżnie wyjaśnione wskrzeszenie Imperatora Palpatine’a w Skywalker. Odrodzenie czy Dartha Maula w Wojnach Klonów, a tutaj nagle pojawił się problem. A nawet nie wiemy, jaki był pomysł na wyjaśnienie tego, że Kylo Ren nadal żyje, pomimo wydarzeń z poprzedniego filmu.
Źródło: AP