Kylo Ren mógł dostać wyjątkowy film z wybitnym reżyserem. Fani wściekli na Disneya

Gwiezdne Wojny mogły mieć coś potencjalnie wyjątkowego. Adam Driver pracował ze słynnym reżyserem nad powrotem Kylo Rena po wydarzeniach z Skywalker. Odrodzenie. Był scenariusz, były chęci, ale padło „nie”.
Adam Driver w rozmowie z Associated Press zdradził, że pracował przez dwa lata nad scenariuszem filmu o Kylo Renie pod tytułem Polowanie na Bena Solo. Współpracował przy nim z wybitnym reżyserem Stevenem Soderberghiem (Traffic, Erin Brockovich, seria Ocean’s), który chciał stanąć za kamerą. Przy historii pracowali razem ze scenarzystką Rebeccą Blunt (Logan Lucky).

Doceniany scenarzysta Scott Z. Burns napisał tekst – znany jest z takich filmów jak Raport, Contagion: Epidemia strachu, Panaceum, Ultimatum Bourne’a oraz serialu Ekstrapolacje. Co się stało z projektem?

Gwiezdne Wojny - Kylo Ren mógł jakoś wrócić

Driver wyjaśnia, że historia rozgrywałaby się po wydarzeniach ze Skywalker. Odrodzenie i opowiadałaby o poszukiwaniu odkupienia win przez Bena Solo, pomimo tego, że w filmie Kylo Ren zginął na końcu. Tak tłumaczy aktor swoje motywacje:

- Zawsze byłem zainteresowany zrobieniem kolejnych Gwiezdnych Wojen. Prowadziłem rozmowy o następnym filmie od 2021 roku. Kathleen skontaktowała się ze mną. Zawsze powtarzałem: jeśli jest świetny reżyser i dobra historia - zgadzam się bez wahania. Kocham tę postać i uwielbiam ją grać.

Adam Driver i Steven Soderbergh osobiście zaprezentowali The Hunt for Ben Solo szefostwu Lucasfilmu - Kathleen Kennedy, Dave’owi Filoniemu i Cary Beck. Według duetu wszyscy byli zachwyceni pomysłem i scenariuszem. Niestety, gdy zaprezentowano projekt Disneyowi, dostali stanowcze „nie”. Tak opowiada Adam Driver:

- Zaprezentowaliśmy scenariusz Lucasfilmowi. Bardzo spodobał im się pomysł. Zrozumieli nasze podejście i dlaczego chcemy to w taki sposób zrobić. Potem pokazaliśmy projekt Bobowi Igerowi i Alanowi Bergmanowi, którzy powiedzieli „nie”. Nie rozumieli, jak Ben Solo przeżył. I na tym był koniec.

Natomiast Steven Soderbergh tak skomentował to doświadczenie:

– Bardzo podobała mi się praca nad tym filmem w mojej głowie. Przykro mi, że fani nie będą mogli go obejrzeć.

Adam Driver, pomimo tego, że pracował z najwybitniejszymi reżyserami kina artystycznego, stwierdził, że scenariusz do tych Gwiezdnych Wojen był jednym z najlepszych, z jakimi miał do czynienia.

Star Warsfot. Lucasfilm

Gwiezdne Wojny - fani wściekli na Disneya

Wielu fanów nie kryje oburzenia w mediach społecznościowych, szczególnie z powodu absurdalnej argumentacji Disneya, by nie pójść w tę stronę - zwłaszcza gdy mieli takiego filmowca.

Wskazują, że nikomu nie przeszkadzało pobieżnie wyjaśnione wskrzeszenie Imperatora Palpatine’a w Skywalker. Odrodzenie czy Dartha Maula w Wojnach Klonów, a tutaj nagle pojawił się problem. A nawet nie wiemy, jaki był pomysł na wyjaśnienie tego, że Kylo Ren nadal żyje, pomimo wydarzeń z poprzedniego filmu.

Źródło: AP

