Last Days – zwiastun filmu na faktach od twórcy Szybkich i wściekłych. Krytycy nie są zachwyceni
Justin Lin znany jest z efektownych filmów akcji i widowisk, w tym większości części serii Szybcy i wściekli. Last Days to jego próba stworzenia czegoś ambitniejszego i bardziej artystycznego.
Last Days to film niezależny, w którym Justin Lin odchodzi od gigantycznych budżetów i szalonych scen akcji na rzecz osobistej historii opartej na faktach. Projekt miał swoją premierę na festiwalu filmowym w Sundance. Pomimo ambicji i artystycznego zacięcia twórcy krytycy nadal nie są fanami tego, co zrobił - tylko 28% pozytywnych recenzji według portalu Rotten Tomatoes, który gromadzi opinie krytyków filmowych. Jest to zły wynik.
Last Days - zwiastun
W zwiastunie można zobaczyć, co przygotował Justin Lin.
Last Days - opis fabuły
Historia oparta na faktach skupia się na Johnie Allenie Chau, który wyrusza na niebezpieczną wyprawę, aby podzielić się swoją wiarą z plemieniem na wyspie Północny Sentinel. Jest to coś w rodzaju jego życiowej misji. W tym samym czasie detektyw z Wysp Andamańskich ściga się z czasem, by go powstrzymać, zanim skrzywdzi siebie lub to odizolowane od świata plemię.
Last Days - obsada
Sky Yang gra główną rolę, a ściga go Radhika Apte. W obsadzie są również Naveen Andrews, Toby Wallace oraz Ciara Bravo. Ben Ripley napisał scenariusz w oparciu o artykuł Alexa Perry'ego.
Last Days - premiera w amerykańskich kinach odbędzie się 24 października.
Źródło: deadline.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
30
wrz
Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
30
wrz
Earthquake: Joke Telling Business
01
paź
Nieczysta gra
02
paź
Uprowadzona dziewczyna
03
paź
Skarbek
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1983, kończy 42 lat
ur. 1967, kończy 58 lat
ur. 1988, kończy 37 lat
ur. 1964, kończy 61 lat
ur. 1973, kończy 52 lat