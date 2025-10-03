Last Days – zwiastun filmu na faktach od twórcy Szybkich i wściekłych. Krytycy nie są zachwyceni

fot. materiały prasowe

Last Days to film niezależny, w którym Justin Lin odchodzi od gigantycznych budżetów i szalonych scen akcji na rzecz osobistej historii opartej na faktach. Projekt miał swoją premierę na festiwalu filmowym w Sundance. Pomimo ambicji i artystycznego zacięcia twórcy krytycy nadal nie są fanami tego, co zrobił - tylko 28% pozytywnych recenzji według portalu Rotten Tomatoes, który gromadzi opinie krytyków filmowych. Jest to zły wynik.

Last Days - zwiastun

W zwiastunie można zobaczyć, co przygotował Justin Lin.

Last Days - opis fabuły

Historia oparta na faktach skupia się na Johnie Allenie Chau, który wyrusza na niebezpieczną wyprawę, aby podzielić się swoją wiarą z plemieniem na wyspie Północny Sentinel. Jest to coś w rodzaju jego życiowej misji. W tym samym czasie detektyw z Wysp Andamańskich ściga się z czasem, by go powstrzymać, zanim skrzywdzi siebie lub to odizolowane od świata plemię.

Last Days - obsada

Sky Yang gra główną rolę, a ściga go Radhika Apte. W obsadzie są również Naveen Andrews, Toby Wallace oraz Ciara Bravo. Ben Ripley napisał scenariusz w oparciu o artykuł Alexa Perry'ego.

Last Days - premiera w amerykańskich kinach odbędzie się 24 października.