Legends of Tomorrow - crossover serialu z Supernatural był w planach już od dłuższego czasu

W 9. odcinku 5. sezonu serialu Legends of Tomorrow zatytułowanym Zari, Not Zari pojawi się Chevy Impala należąca do braci Winchester z produkcji Supernatural. Ten nieoczekiwany crossover był w przygotowaniu od dłuższego czasu. Phil Klemmer, showrunner Legends of Tomorrow zdradził w wywiadzie, że producenci Supernatural byli bardzo pozytywnie nastawieni do tego pomysłu. Klemmer wyjawił, że w odcinku oprócz Impali pojawi się również muzyka z produkcji o braciach Winchester, Niestety w epizodzie nie zobaczymy Sama i Deana.

Dla przypomnienia jakiś czas temu głośno mówiło się o crossoverze Supernatural i Arrow, jednak nic z tego nie wyszło. Wcześniej pojawił się pomysł, aby w jednym z odcinków Supernatural pojawiło się nawiązanie do Tajemnic Smallville. W epizodzie bracia mieli walczyć z klątwą jaka padła na wszystkich aktorów grających Supermana.