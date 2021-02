Legion samobójców: The Suicide Squad - film gotowy! Co z ingerencją studia w wizję Jamesa Gunna?

Warner Bros.

Jak wiemy, nowatorska technologia wykorzystana przy realizacji serialu The Mandalorian znalazła się w centrum zainteresowania wielu twórców; teraz z opracowanego przez Lucasfilm tak zwanego StageCrafta (który do stworzenia tła wykorzystuje ogromne ekrany i redukuje proces postprodukcji) skorzysta również Marvel Studios.

Wcześniej potwierdzono, że technologia zostanie wykorzystana przy realizacji filmu Thor: Love and Thunder, a teraz James Gunn ujawnił, że planuje użyć jej w Strażnikach Galaktyki vol. 3. Realizację rozpocznie w drugiej połowie 2021 roku w Wielkiej Brytanii.

Gunn potwierdził też, że Thor: Love and Thunder będzie poniekąd punktem wyjściowym dla bohaterów w trzeciej odsłonie przygód Strażników: choć nie miał, jak twierdzi, "dużego wkładu" w fabułę czwartego Thora, współpracował z Taiką Waititim nad ogólnym wątkiem fabularnym dotyczącym drużyny Petera Quilla. Póki co na zdjęciach z planu Love and Thunder mogliśmy dostrzec Star-Lorda, Nebulę i Kraglina.

Reżyser odniósł się też do swojego drugiego projektu - Legion samobójców: The Suicide Squad. Potwierdził, że jego wizja twórcza pozostała nienaruszona i poinformował, że film jest w pełni gotowy: prace nad nim dobiegły końca. Uspokoił fanów: studio Warner Bros. w najmniejszym stopniu nie ingerowało w projekt.