Gwiezdne Wojny nie zwalniają. Świetne recenzje kontynuacji serialu LEGO

Pierwszy sezon serialu animowanego LEGO Gwiezdne Wojny: Odbuduj galatykę spotkał się z pozytywnym odzewem i trafił w gust zarówno dorosłych, ale i przede wszystkim dzieci. To kreatywny projekt, który pozwolił twórcom na bawienie się niecodziennymi motywami. To w nim w końcu zobaczyliśmy różowego Dartha Vadera czy Darth Jar Jara, co było marzeniem fanów od wielu lat.

Krytycy mieli już okazję zobaczyć kontynuację tej produkcji. Czy wypadła równie dobrze, co oryginał?

LEGO Gwiezdne Wojny: Odbuduj Galatykę: sezon 2 - opinie krytyków

Zdaniem krytyków jest to produkcja równie udana, co pierwsza odsłona, a może i lepsza. Kontynuuje motywy zapoczątkowane przy 1. serii i dodaje do nich jeszcze więcej szaleństwa i kreatywnych rozwiązań. W jednym z wpisów na temat serialu pojawia się porównanie do Deadpool & Wolverine jeśli chodzi o strukturę narracyjną i pomysły. Wygląda na to, że multiwersum Star Wars stanie się jeszcze bardziej szalone.

To szalona jazda bez trzymanki, która składa hołd Gwiezdnym Wojnom i trafi do odbiorców z różnych grup wiekowych. Jest kreatywnie, zabawnie, a wyjątkowa oprawa wizualna związana z klockami LEGO tylko dodaje uroku seansowi.

Bywa głupkowato, ale serial przemyca też treści i wartości przeznaczone dla najmłodszych odbiorców, więc seans nie powinien po nich jedynie spłynąć, a utkwić w pamięci i nauczyć czegoś o świecie i ludziach - wszystko to w ramach gwiezdnowojennej otoczki.