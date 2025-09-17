placeholder
Gwiezdne Wojny nie zwalniają. Świetne recenzje kontynuacji serialu LEGO

Niektórzy mieli już okazję obejrzeć LEGO Gwiezdne Wojny: Odbuduj galatykę - Elementy przeszłości​, czyli kontynuację serialu z 2024 roku. Recenzje sugerują, że wszyscy powinni być zadowoleni z tej produkcji - od najmłodszych do najstarszych fanów.
Wiktor Stochmal
LEGO Gwiezdne Wojny: Odbuduj Galatykę recenzje
LEGO Gwiezdne Wojny: Odbuduj galatykę - Elementy przeszłości fot. materiały prasowe
Pierwszy sezon serialu animowanego LEGO Gwiezdne Wojny: Odbuduj galatykę spotkał się z pozytywnym odzewem i trafił w gust zarówno dorosłych, ale i przede wszystkim dzieci. To kreatywny projekt, który pozwolił twórcom na bawienie się niecodziennymi motywami. To w nim w końcu zobaczyliśmy różowego Dartha Vadera czy Darth Jar Jara, co było marzeniem fanów od wielu lat. 

Nowy wariant Scarlet Witch w Avengers: Doomsday. Źródło mocy Dooma i sposób wymazania X-Menów

Krytycy mieli już okazję zobaczyć kontynuację tej produkcji. Czy wypadła równie dobrze, co oryginał?

LEGO Gwiezdne Wojny: Odbuduj Galatykę: sezon 2 - opinie krytyków

Zdaniem krytyków jest to produkcja równie udana, co pierwsza odsłona, a może i lepsza. Kontynuuje motywy zapoczątkowane przy 1. serii i dodaje do nich jeszcze więcej szaleństwa i kreatywnych rozwiązań. W jednym z wpisów na temat serialu pojawia się porównanie do Deadpool & Wolverine jeśli chodzi o strukturę narracyjną i pomysły. Wygląda na to, że multiwersum Star Wars stanie się jeszcze bardziej szalone.

To szalona jazda bez trzymanki, która składa hołd Gwiezdnym Wojnom i trafi do odbiorców z różnych grup wiekowych. Jest kreatywnie, zabawnie, a wyjątkowa oprawa wizualna związana z klockami LEGO tylko dodaje uroku seansowi.

Bywa głupkowato, ale serial przemyca też treści i wartości przeznaczone dla najmłodszych odbiorców, więc seans nie powinien po nich jedynie spłynąć, a utkwić w pamięci i nauczyć czegoś o świecie i ludziach - wszystko to w ramach gwiezdnowojennej otoczki.

LEGO Gwiezdne Wojny: Odbuduj Galatykę: sezon 2 - opinie

LEGO Gwiezdne Wojny: Odbuduj Galatykę: sezon 2 - opinie
Źródło: fot. X (@FriendsOfForce)
Źródło: screenrant.com

Powiązane seriale
LEGO Gwiezdne wojny: Odbuduj galaktykę - Elementy przeszłości
LEGO Gwiezdne wojny: Odbuduj galaktykę - Elementy przeszłości Komedia

