Fantastyczna reklama LEGO! Oto klockowe multiwersum Toma Hollanda

fot. YouTube (LEGO)

Wydawałoby się, że w obliczu ekspansji różnych technologii i faktu, że wiele dzieci preferuje poznawanie świata za pomocą tabletów czy gier komputerowych, przy których spędzają coraz więcej czasu, składanie tradycyjnych klocków odejdzie do lamusa, ale nic bardziej mylnego. LEGO ma się świetnie i ma swoje sposoby, żeby trafić do szerokiego grona odbiorców. Filmy animowane z postaciami z klocków czy gry komputerowe na podstawie popularnych kinowych marek to jedynie wierzchołek góry lodowej. Klocki mają się dobrze, a reklamy takie, jak ta z Tomem Hollandem mają zapewnić, aby nigdy się nie znudziły.

Tom Holland jest znany przede wszystkim z roli Spider-Mana w Kinowym Uniwersum Marvela, ale patrząc na ogólną rozpoznawalność, jest to jeden z najpopularniejszych młodych aktorów w Hollywood. LEGO postanowiło skorzystać z tego faktu i wykorzystało aktora do promowania swoich klocków i kultury ich układania. Spójrzcie tylko na tę reklamę, w której aktor zachęca do budowania, a robi to w różnych rolach - oto klockowe multiwersum z Tomem Hollandem w roli głównej.

