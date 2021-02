Marsjański Łowca Ludzi: nadchodzi wojna. Nowe materiały promujące Zack Snyder's Justice League!

fot. materiały prasowe

Zack Snyder's Justice League, czyli rozszerzona wersja filmu Liga Sprawiedliwości zgodna z oryginalną wizją Zacka Snydera, zmierza na HBO Max. Fani już w marcu przekonają się, jak bardzo kinowy film Jossa Whedona odbiegał od planów Snydera i która z wersji ostateczne wyjdzie zwycięsko z tego porównania. Przypominamy, że zdaniem reżysera legendarny Snyder Cut zawierać będzie jedynie ok. 25% materiału, który znamy z kinowej wersji filmu. Artysta potwierdził też, że nie zobaczymy żadnej sceny po napisach.

Do sieci co jakiś czas spływają nowe zdjęcia i materiały promocyjne - tym razem reżyser ujawnił kadr, na którym widzimy Dianę Prince alias Wonder Woman (Gal Gadot), z perspektywy sali kinowej. Zobaczcie:

https://twitter.com/ZackSnyder/status/1355923583936077826

Reżyser odpowiedział też na kolejne pytania fanów. Jeden z nich zastanawiał się, czy w tej wersji filmu Cyborg wypowiada swoje kultowe "Booyah!". Snyder odpowiedział krótko: hell no. Zamiast tego otrzymamy znacznie więcej względem filmu Whedona informacji o tym bohaterze, w tym scen z jego przeszłości.

Kolejny materiał może okazać się prawdziwą gratką dla niecierpliwie wyczekujących filmu fanów - zapowiada on filmowy debiut Marsjańskiego Łowcy Ludzi, J'onna J'onzza. Choć nie widzimy go na nowym zdjęciu, zawiera ono złowieszczy cytat jego autorstwa: nadchodzi wojna. Nie wiemy, jak duża będzie rola postaci w nadchodzącym czterogodzinnym filmie.