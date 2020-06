Logan - James Mangold prezentuje niepublikowane wcześniej zdjęcia i szkice koncepcyjne

fot. materiały prasowe

Podczas kwarantannowego watch party z filmem Logan: Wolverine, jego reżyser James Mangold udostępnił mnóstwo naprawdę ciekawych i nigdy wcześniej niepublikowanych zdjęć związanych z produkcją. W galerii znajdziemy też trochę szkiców koncepcyjnych i obrazów pre-vis.

Przypomnijmy, że film Logan: Wolverine miał swoją premierę 3 lata temu, w 2017 roku. Do teraz jest to obraz uznawany za jeden z najlepszych reprezentantów tzw. kina komiksowego w historii - był (i jest) filmem znakomicie ocenianym. Zarobił 619,021,436 dolarów przy 97,000,000 dolarów budżetu. Film ma kategorię wiekową R. Jego akcja rozgrywa się w niedalekiej przyszłości. Logan opiekuje się Profesorem X w kryjówce na granicy z Meksykiem. Jednak starania Logana, by ukrywać się przed światem spełzają na niczym, kiedy do bohaterów dołącza młoda mutantka, ścigana przez niebezpieczne, złe siły.

Zobaczcie nowe zdjęcia i szkice: