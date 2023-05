Loki 2 - epickie grafiki. Mobius w kombinezonie; 1. spojrzenie na nową postać z TVA

Fot. Marvel Studios

Zbliża się 2. sezon Lokiego. Choć nie opublikowano jeszcze żadnych zdjęć z planu, to w Internecie pojawiły się już pierwsze grafiki promocyjne do serialu MCU. Z dobrze znanych nam bohaterów są na nich między innymi Bóg Podstępu, Sylvie i Mobius. Co ciekawe, wygląda na to, że ten ostatni dostanie swój własny, imponujący kostium, który wygląda na coś w rodzaju kombinezonu ochronnego.

Co ciekawe, oprócz nich na grafikach widać nową postać, graną przez Ke Huy Quana, gwiazdę Goonies i Wszystko wszędzie naraz. Informacja o tym, że aktor dołączy do obsady, pojawiła się na D23 w 2022 roku. Bohater ma zajmować się technologią w TVA, jednak to wszystko, co na razie o nim wiemy. Poniższe rysunki dają nam 1. spojrzenie na bohatera.

Loki - nowe grafiki

Zobaczcie sami, jak prezentują się bohaterowie Lokiego na nowych grafikach promocyjnych:

Loki (2. sezon) - grafiki promocyjne

Nie ma jeszcze oficjalnej daty premiery 2. sezonu Lokiego, jednak serial MCU najprawdopodobniej wróci na mały ekran w połowie 2023 roku. Dajcie znać, czy będziecie oglądać. Czekamy na wasze komentarze.