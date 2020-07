Luis Hernández jako... Yondu ze Strażników Galaktyki. James Gunn zachwycony

fot. Marvel

James Gunn udostępnił na swoim Twitterze TikToka Luisa Hernándeza, znanego meksykańskiego piłkarza (koniec kariery w 2002 roku, wcześniej 87 meczów w reprezentacji swojego kraju; strzelił w nich 35 bramek). Na nagraniu piłkarz upodobniony jest do Yondu ze Strażników Galaktyki Marvela. Wypadło to o tyle dobrze, że sportowiec w istocie jest całkiem podobny do Michaela Rookera, który oryginalnie wcielał się w tę postać w filmach Jamesa Gunna.

Reżyser zauważył krążący po sieci TikTok i podał go dalej; ciężko się dziwić, biorąc pod uwagę, jak znakomity efekt osiągnął Hernández. Zobaczcie sami:

https://twitter.com/JamesGunn/status/1278023988556361729

Fani oczekują teraz dwóch nadchodzących filmów Gunna. Jednym z nich będzie trzecia część Strażników Galaktyki, wchodząca w skład Kinowego Uniwersum Marvela. Drugim - nowy Legion samobójców. Jego premiera w USA ma odbyć się 6 sierpnia 2021 roku.