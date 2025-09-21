Luke Cage wróci w serialu MCU. Wypowiedź aktora nie pozostawia złudzeń
Mike Colter został ponownie zapytany o powrót do roli Luke’a Cage’a w MCU. Jego serial Marvela jest częścią kanonu uniwersum, ale postać oficjalnie nie została ogłoszona. Aktor w interesujący sposób wybrnął z pytania i, nie łamiąc NDA, potwierdził, że wraca.
Każdy aktor grający w projektach Marvel Studios musi podpisywać NDA, czyli dokument zobowiązujący do milczenia i zakazujący komentowania czy potwierdzania czegokolwiek związanego z ich powrotem lub nowymi projektami. Mike Colter, wcielający się w Luke’a Cage’a, z pewnością również takie pismo podpisał. Jego nowa wypowiedź jednak nie pozostawia złudzeń- postać wraca do MCU.
Luke Cage w MCU
Mike Colter gościł na targach Expo w Edmonton, gdzie padło pytanie o jego powrót w kolejnych projektach Marvela. Oto jak aktor w interesujący sposób wybrnął z odpowiedzi:
A przecież wszyscy wiedzą, że dokładnie to zrobiono w przypadku serialu Daredevil: Odrodzenie. Dlatego wielu uznało tę wypowiedź za jawne przyznanie się do powrotu - bez dosłownego potwierdzenia i tym samym złamania NDA. Od miesięcy plotki sugerują, że Luke Cage będzie kolejną postacią z Defenders, która pojawi się w serialach MCU.
Przypomnijmy, że Jessica Jones, grana przez Krysten Ritter, została potwierdzona w drugim sezonie serialu Daredevil: Odrodzenie.
Premiera Daredevila nie została jeszcze ustalona.
Źródło: comicbookmovie.com
