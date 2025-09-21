Przeczytaj w weekend
placeholder
Reklama
placeholder

Luke Cage wróci w serialu MCU. Wypowiedź aktora nie pozostawia złudzeń

Mike Colter został ponownie zapytany o powrót do roli Luke’a Cage’a w MCU. Jego serial Marvela jest częścią kanonu uniwersum, ale postać oficjalnie nie została ogłoszona. Aktor w interesujący sposób wybrnął z pytania i, nie łamiąc NDA, potwierdził, że wraca.
Autopromocja
tpb-vod
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  marvel 
Luke Cage Disney disney+ MCU
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
9. Luke Cage Fot. Materiały prasowe
Reklama

Każdy aktor grający w projektach Marvel Studios musi podpisywać NDA, czyli dokument zobowiązujący do milczenia i zakazujący komentowania czy potwierdzania czegokolwiek związanego z ich powrotem lub nowymi projektami. Mike Colter, wcielający się w Luke’a Cage’a, z pewnością również takie pismo podpisał. Jego nowa wypowiedź jednak nie pozostawia złudzeń- postać wraca do MCU.

Luke Cage w MCU

Mike Colter gościł na targach Expo w Edmonton, gdzie padło pytanie o jego powrót w kolejnych projektach Marvela. Oto jak aktor w interesujący sposób wybrnął z odpowiedzi:

- Nie wiem, czemu ludzie ciągle mnie o to pytają. Nie ma na to żadnych przesłanek. Przecież nie wznowiono ostatnio żadnego z dawnych seriali Marvela robionych dla Netflixa.

A przecież wszyscy wiedzą, że dokładnie to zrobiono w przypadku serialu Daredevil: Odrodzenie. Dlatego wielu uznało tę wypowiedź za jawne przyznanie się do powrotu - bez dosłownego potwierdzenia i tym samym złamania NDA. Od miesięcy plotki sugerują, że Luke Cage będzie kolejną postacią z Defenders, która pojawi się w serialach MCU.

Przypomnijmy, że Jessica Jones, grana przez Krysten Ritter, została potwierdzona w drugim sezonie serialu Daredevil: Odrodzenie.

Premiera Daredevila nie została jeszcze ustalona.

Źródło: comicbookmovie.com

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  marvel 
Luke Cage Disney disney+ MCU
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

8,1

2025
Daredevil: Odrodzenie
Oglądaj TERAZ Daredevil: Odrodzenie Dramat
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Street Fighter - grafika przedstawiająca fikcyjną postać Blanki
-

Street Fighter - Jason Momoa jako Blanka. Powód wyboru roli nikogo nie zaskoczył

2 Henry Cavill
-

Nieśmiertelny - Henry Cavill potwierdza kontuzję na Instagramie. To powód opóźnienia

3 32. Ms. Marvel
-
Plotka

Marvel po Avengers: Secret Wars. Trzej reżyserzy na celowniku

4 Avatar: Ogień i popiół
-

Avatar: Ogień i popiół – powietrzna bitwa rozgrzeje widzów. Kaskader zdradza kulisy

5 He-Man - zdjęcie
-

He-Man na kocie bojowym. Tak wyglądają w kinowym filmie!

6 Władca pierścieni/Inni/Helikopter w ogniu
-

Najlepsze filmy z przełomu wieku. Z tymi obrazami wchodziliśmy w nowe czasy

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e22

One Piece

s35e11

Ekipa z Essex

s09e04

Selviytyjät Suomi

s2025e68
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

LEGO Voyagers

15

wrz

Gra

LEGO Voyagers
Humane

15

wrz

Film

Humane
Niepokorni arystokraci: Niesamowita historia miłosna

16

wrz

Film

Niepokorni arystokraci: Niesamowita historia miłosna
Wiara

17

wrz

Książka

Wiara
Dying Light: The Beast

18

wrz

Gra

Dying Light: The Beast
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Jenna Ortega
Jenna Ortega

ur. 2002, kończy 23 lat

Michael Hirst
Michael Hirst

ur. 1952, kończy 73 lat

Nancy Travis
Nancy Travis

ur. 1961, kończy 64 lat

Jerry Bruckheimer
Jerry Bruckheimer

ur. 1943, kończy 82 lat

François Cluzet
François Cluzet

ur. 1955, kończy 70 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 278-283. Co się wydarzy?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

1670 - Adamczycha z serialu Netflixa istnieje naprawdę

7

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

8

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

9

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

10

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV