Luke Cage - Quentin Tarantino chciał zrobić film Marvela w latach 90

Quentin Tarantino to nie tylko kultowy reżyser świetnych i docenianych filmów, ale przede wszystkim wielki fan popkultury. W rozmowie z podcastem 3 Girls, 1 Keith u Amy Schumer, zdradził ciekawostki o sytuacji z lat 90., kiedy chciał bardzo zekranizować komiks Luke Cage, który w XXI wieku doczekał się serialu Netflixa. Wspomina, że planował po filmie Wściekłe psy, ale przed Pulp Fiction.

Okazuje się, że Tarantino jest wielkim fanem tego superbohatera od czasów dzieciństwa, bo w tamtym okresie był zapalonym kolekcjonerem komiksów. Dwa jego ulubione to: Luke Cage: Hero for Hire oraz Luke Cage: Power Man. Lubi też Shang Chi: Master of Kung Fu.

Czemu ostatecznie tego nie zrobił? Jego przyjaciele, geekowie komiksowi w rozmowach na temat projektu skutecznie go do tego zniechęcili. Poszło o casting do roli Luke'a Cage'a. Tarantino chciał Laurence'a Fishburne'a, bo dla niego jest to aktor na poziomie Marlona Brando, a jego przyjaciele sugerowali mu Wesleya Snipesa z uwagi na formę fizyczną i umiejętności w sztukach walki. Ten spór tak go poirytował, że ostatecznie zdecydował się zrezygnować z pomysłu.

Przypomnijmy, że swego czasu wypowiadając się o serialu Netflixa Luke Cage reżyser żałował, że fabułę przeniesiono do współczesności. W komiksach podobało mu się osadzenie historii w latach 70. bo była to próba Marvela w zrobieniu fabuły w stylu blaxploitation. Dla niego to był strzał w dziesiątkę i dlatego przy ekranizacji chciałby, aby taka historia była osadzona w latach 70.

