MacGruber - powstanie serial na podstawie popularnej komedii

Serwis NBCUniversal Peacock przygotowuje serial oparty na komedii akcji MacGruber, będącej parodią przygód MacGyvera. W roli głównej powróci Will Forte. Aktor będzie również scenarzystą i producentem wykonawczym projektu obok Johna Solomona i Jormy Taccone, którzy zajmą się również reżyserią. Podobno znani z oryginału Ryan Phillippe i Kristen Wiig finalizują umowy, aby dołączyć do serialu. Produkcja otrzymała zamówienie na 8 odcinków. W serialu MacGruber wychodzi po latach spędzonych w więzieniu, aby pokonać tajemniczego złoczyńcę ze swojej przeszłości - Enosa Queetha. Bohater musi ścigać się z czasem, aby pokonać siły zła - tylko po to, aby odkryć, że zło… może czaić się w nim.

Dla przypomnienia w oryginalnym filmie były agent do zadań specjalnych, MacGruber, zostaje przywrócony do służby, aby powstrzymać swojego odwiecznego wroga - Dieter'a Von Cunth, który jest w posiadaniu głowicy nuklearnej.