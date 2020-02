Mad Max 5 - czekacie na film? Może powstać szybciej, niż zakładano

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Jak donosi powołując się na swoje źródła portal Geeks WorldWide, Mad Max 5 powstanie znacznie wcześniej, niż zakładano - według informacji dziennikarzy zdjęcia do produkcji mogłyby ruszyć późną jesienią obecnego roku. Projekt dostał zielone światło od studia Warner Bros., a George Miller miałby być gotowy na powrót do franczyzy. Ekipa filmowa powinna rozpocząć swoją pracę w jednej z australijskich lokacji.

Do powyższych rewelacji przynajmniej na razie podchodźmy z dużym dystansem. Sam Miller w przyszłym miesiącu rozpocznie bowiem tworzenie produkcji Three Thousand Years of Longing, w której pojawią się Idris Elba i Tilda Swinton. Z kolei Tom Hardy i Charlize Theron, którzy według wcześniejszych doniesień mieliby wrócić do świata Mad Maxa, na razie skupiają się na innych aktorskich zobowiązaniach.

Warto w tym miejscu dodać, że Miller od dłuższego czasu jest pewny powstania kolejnych odsłon franczyzy. W zeszłym roku wyjawił, że ma nawet gotowe dwie historie, które mogłyby stać się bazą scenariusza ewentualnej kontynuacji. Co więcej, wszystko wskazuje na to, że konflikt reżysera z włodarzami Warner Bros. na dobre się zakończył.

Będziemy Was informować na bieżąco o nowych doniesieniach w całej sprawie.