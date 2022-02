Mad Max: Furiosa - złoczyńcę z blizną na twarzy zagra Chris Hemsworth?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. 20th Century Fox

Warner Bros. pracuje nad filmem Furiosa, który będzie prequelem popularnej serii Mad Max. Od dłuższego czasu wiemy już, że w tytułowej roli wystąpi Anya Taylor-Joy. W obsadzie zobaczymy także Chrisa Hemswortha, który według doniesień wcieli się w głównego złoczyńcę i przeciwnika cesarzowej.

Kyle Buchanan to ceniony dziennikarz New York Timesa, który napisał książkę pod tytułem Blood, Sweat & Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road. W podcaście Blank Check with Griffin & David ujawnił, że antagonistę w prequelu George'a Millera zagra aktor z filmu Thor: Miłość i Grom. Postać otrzyma imię, które idealnie pasuje do wypaczonego świata Mad Maxa. Szczegóły te pokrywają się z wcześniejszym ogłoszeniem castingowym do roli Doktora Dementusa. Opisano go jako mężczyznę w wieku 30-40 lat, który jest posiada "twarz anioła, pokrytą bliznami po głębokiej ranie na czole, scalonej błyszczącymi zszywkami".

